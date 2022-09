Share on Twitter

Por Erlene Miranda

“A doação de órgãos para mim, é um ato de coragem e amor ao próximo, e espero que a felicidade das famílias receptoras possa servir de exemplo e incentivo para quem ainda pensa o contrário”, este é o relato da senhora Vania Miranda de Araújo, que no dia 07 de setembro deste ano, autorizou a captação de órgãos de sua filha, Natália Miranda da Luz.

Vania Miranda de Araújo, conta como foi autorizar a captação de órgãos da filha “ela tinha apenas 19 anos, confesso que entrei em choque com o diagnóstico de morte encefálica, e um misto de sentimentos tomou conta de mim. Foi então que a equipe médica falou da doação de órgãos. Pedi um tempo para raciocinar sobre o assunto, conversei com o pai dela e minha irmã que estava comigo. E assim, eu e o pai dela tomamos juntos a decisão de doar os órgãos da nossa filha”.

Ainda segundo a mãe o ato foi autorizado por acreditarem na importância deste processo “mesmo sendo doloroso, pensamos na felicidade das famílias receptoras, pois minha filha sempre foi símbolo de alegria e nada mais justo que deixar este legado em outras pessoas”, finaliza.

No dia 27 de setembro é celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos. A data foi instituída pela Lei nº 11.584/2.007 e tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a relevância deste ato, e incentivar as pessoas conversem com seus familiares, pois são eles que podem autorizar a captação.

Segundo a responsável pela Central de Transplante do Tocantins, Suziane Aguiar Crateús Vilela, “a doação de órgãos é um ato de relevância para a sociedade, uma vez que melhora a qualidade de vida do receptor e assim aquela família toda é beneficiada. A doação envolve muitos parceiros, a equipe trabalha incansavelmente para concretizar o desejo da família doadora. E a gratidão é imensa em fazermos parte deste trabalho, e agradeço as famílias tocantinenses que disseram SIM a doação e ajudaram vidas a serem transformadas” afirma.