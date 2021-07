Por Redação

Na próxima sexta-feira, dia 30, às 8h30, a Codevasf fará a entrega de máquinas e equipamentos para dezenas de municípios tocantinenses.

São tratores, caminhões compactadores de lixo, caminhões basculantes com caçamba, caminhões truck com carroceria de madeira, escavadeiras hidráulicas, pás carregadeiras e plantadoras de mandioca, no valor total de R$16.093.310,00. O presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, fará a entrega.

O senador e líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, a deputada federal, professora Dorinha, o deputado federal e vice-lider do governo na Câmara, Carlos Gaguim, o deputado federal Célio Moura e o superintendente da Codevasf Tocantins, Homero Barreto, confirmaram presença. É aguardada a participação de todos os integrantes da bancada do Tocantins na Câmara e no senado. Na ocasião, será lançado o “Projeto Travessia Tocantins”, que implantará pontes metálicas pré-fabricadas por todo o estado.

O evento acontecerá na área da Agrotins, em Palmas.