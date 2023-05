Por Redação

Entre os requerimentos aprovados na sessão plenária da Assembleia Legislativa na sessao vespertina dessa terça-feira, 16, está o da deputada Cláudia Lélis (PV), para que a Universidade do Tocantins (Unitins) promova estudos com a finalidade de implantar o curso de Turismo no campus de Dianópolis, na região turística das Serras Gerais.

Ainda na área do turismo e do meio ambiente, a parlamentar solicitou à Secretaria de Meio Ambiente a implementação de projeto de conscientização ambiental em praias do Estado e análise estrutural e reparação das paredes dos poços que romperam no Balneário Bráulio, localizado a 17 km do município de Goiatins.

Infraestrutura

Foram vários os requerimentos solicitando ações do Governo do Estado na área de infraestrutura, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura – Ageto. O deputado Eduardo Mantoan (PSDB), solicitou a recuperação asfáltica do trecho urbano da TO–050, em Taquaralto, região sul em Palmas, incluído as marginais.

Já a deputada Vanda Monteiro (União Brasil), solicitou a pavimentação asfáltica da TO-446, entre Miranorte e Abreulândia; o deputado Marcus Marcelo (PL) solicitou a pavimentação asfáltica da TO-164, trecho que liga Muricilândia à TO-226; e a deputada Professora Janadi Valcari (PL) requereu a pavimentação asfáltica das TO–486, trecho que liga Santa Rosa do Tocantins a Natividade; TO–434, interligando os municípios de Colméia e Goianorte; TO–245, entre Lizarda e o entroncamento da TO–030; da TO–347, trecho que liga o povoado Irmã Adelaide ao entroncamento com a Ponte dos Migrantes Nordestinos, próximo ao município de Lajeado; e da TO–431, trecho que interliga os municípios de Tabocão até o entroncamento com a TO–342, que dá acesso a Dois Irmãos, além da recuperação da malha da TO–251 ao entroncamento da TO–374.

Educação e esportes

Vanda Monteiro solicitou ainda reforma e ampliação da escola indígena Waikarñase e a implantação de torre de internet e wi-fi gratuita na comunidade da aldeia indígena Salto Kripe, ambas na reserva indígena Xerente, em Tocantínia, assim como a instituição do Programa de Saúde Bucal na rede pública estadual de ensino. Já o deputado Jorge Frederico (Republicanos) a implementação do Programa de Incentivo aos Atletas e Paratletas tocantinenses, por meio de bolsas.

O deputado Professor Júnior Geo (PSC), por sua vez, solicitou a adequação estrutural da Escola Estadual Antônio Carlos de França, no município de Ponte Alta do Bom Jesus, e a aquisição e disponibilização de uniformes escolares para os alunos da Escola Estadual Cívico Militar Maria dos Reis Alves Barros, localizada no Setor Taquari, em Palmas.

Por fim, Vanda Monteiro teve aprovado requerimento para que o Estado promova, por meio da Secretaria da Saúde, a capacitação de profissionais em Libras, para atender os pacientes dos Hospitais Estaduais do Tocantins.