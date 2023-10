Circular com IPVA e licenciamento atrasados pode acarretar em remoção do veículo e outras penalidades

Por Redação

O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) informa aos proprietários que o atraso na quitação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) impede o licenciamento do veículo, o que pode acarretar na remoção, portanto fica impossibilitado de circular regularmente, além de gerar multas e juros aos contribuintes.



O não pagamento do referido imposto pode também impossibilitar processos de compra e venda de veículos, ocasionar a inscrição em Dívida Ativa e dificultar a aprovação de empréstimos.

Como saber se existem débitos registrados

Para saber se o veículo está com o licenciamento atualizado, basta acessar o site do Detran/TO através do link: Detran TO – Veículos , onde é possível consultar multas e atrasos de documentos.

Além do site, os usuários podem resolver essas pendências pelo aplicativo Detran TO Fácil, que facilita o acesso a essas informações de forma rápida e segura. Disponível em: https://appdetrantofacil. detran.to.gov.br/ DetranTOFacil/

Já para o IPVA, é necessário acessar o site da Secretaria da Fazenda (Sefaz/TO), com o número da placa do veículo e Renavam – Registro Nacional de Veículos Automotores.

Isenção do IPVA

Os veículos com IPVA no valor de até R$ 200,00 estão isentos do pagamento do imposto. A isenção foi concedida pelo Governo do Tocantins neste ano e contemplou a frota de 322.550 veículos. Além desse segmento, também receberam o benefício pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou mental, conforme a Lei n° 6.999/2001.

Débitos frequentes

– Imposto Sobre Propriedade do Veículo (IPVA);

– Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV);

– Multas de Trânsito