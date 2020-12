Cinthia Ribeiro defende sintonia entre os poderes Legislativo e Executivo em encontram com vereadores eleitos e reeleitos

“As cidades têm um grande desafio pela frente, o pós-pandemia e o desenvolvimento urbanístico”, defendeu a prefeita reeleita de Palmas, Cinthia Ribeiro durante encontro com 18 dos 19 vereadores eleitos para a Legislatura 2021-2024 ocorreu no final da tarde desta terça, 08.

por Redação

No final da tarde desta terça-feira, 08, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, recebeu em seu gabinete 18 dos 19 vereadores eleitos para a Legislatura 2021-2024. Em pauta, a receptividade aos novos parlamentares e a importância da sintonia entre os poderes Legislativo e Executivo em prol de projetos estruturantes voltados para a cidade. “A Câmara dos Vereadores contará com renovação de 70%, inclusive com o aumento da representatividade feminina. Precisamos governar em conjunto, independente do campo de atuação de cada parlamentar”, defendeu Cinthia.

Ao dar as boas-vindas, o secretário de Governo e Relações Institucionais, Carlos Braga, destacou o aumento do número de vereadoras, saindo de uma para quatro parlamentares, além de frisar que o momento é de governar em benefício de toda a população. Apenas o vereador eleito Daniel Nascimento não compareceu ao encontro.

Cinthia dirigiu a palavra a cada um dos eleitos e enalteceu o diálogo construído em sua gestão.

“Essa conversa olho no olho é com pessoas que estarão ao meu lado na tomada de decisões sobre o futuro da nossa cidade. E só temos um único plano, um único objetivo: tornar Palmas a cada dia a melhor cidade para se viver”, enfatizou a prefeita.

A prefeita também defendeu que o embate deve ser sempre no campo das ideias e não no pessoal. “As cidades têm um grande desafio pela frente, o pós-pandemia e o desenvolvimento urbanístico. Quero agradecer por hoje e em receber vocês.”

Ao final, Cinthia parabenizou pela campanha vitoriosa de cada um, e ressaltou que está aberta ao diálogo.