A 39ª edição do Cidadão Universitário foi lançada dando início as provas da gincana solidária. Com o tema “Vida que segue: este é o meu lema”, o projeto é voltado à integração entre veteranos, calouros, professores da Universidade de Gurupi – UnirG, além da comunidade em geral. No campus de Gurupi, o projeto segue até 25 de março. Já em Paraíso do Tocantins, a gincana ocorrerá até 18 de março.

da redação

Em Paraíso será realizada a arrecadação de alimentos e as provas esportivas. Já em Gurupi, as provas sociais de arrecadação de alimentos, de sangue e cadastro de medula óssea permanecem. As provas esportivas serão de futsal (masculino e feminino), vôlei misto e de praia e a novidade, o basquete. Haverá ainda, a prova Crush, além da prova Quiz Universitário, promovida pela Rádio Araguaia FM.

A comunidade poderá colaborar com a doação de alimentos não perecíveis, entregues nas coordenações de cursos, e com a doação de sangue e cadastro de doador de medula óssea, no Hemonúcleo de Gurupi.

A doação de alimentos será aceita arroz do tipo 1 ou 2, feijão, macarrão, óleo, café e açúcar, todos devem estar dentro do prazo de validade; não serão aceitas farinhas (mandioca, trigo, cuscuz e/ou similares). Sal e alimentos a granel também estão proibidos.

A doação de sangue e o cadastro de medula óssea devem ser realizados por agendamentos, até 23 de março, no Núcleo de Hemoterapia de Gurupi, localizado na rua 01 entre as avenidas Ceará e Pernambuco. Os telefones para contato são 3312-2237 e 3312-7545.

O Cidadão Universitário foi criado há quase 20 anos, pioneiro no Tocantins, e substitui o trote violento por integração e solidariedade. Nessa edição, a Organização Jaime Câmara, por meio da Rádio Araguaia FM, Sesi, Mesa Brasil/Sesc e Núcleo de Hemoterapia são os parceiros do projeto. A realização é da Reitoria, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assistência Estudantil – Proecae.

O regulamento pode ser lido aqui . Outras informações sobre o Cidadão Universitário podem ser acessadas no endereço http://www.unirg.edu.br/cidadao-universitario

Voluntários

Os veteranos que quiserem participar como voluntários devem inscrever-se até a próxima sexta-feira, 25, pela Plataforma SEI – Link “eventos”. Os selecionados serão convocados para uma reunião, ainda a ser divulgada, que será especificada a função que cada candidato exercerá durante a realização do Projeto.

A atuação como voluntário junto à organização dará direito a certificados com até 40 horas extracurriculares, na modalidade de extensão. O certificado somente será expedido para aquele voluntário que se inscrever, for selecionado e comparecer em todos os dias que for chamado, devendo assinar a folha de presença e permanecer até o fim das atividades.