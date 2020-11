Central Estadual de Transplante e HGP fazem terceira captação múltipla de órgãos do mês de novembro

Os receptores aguardam na fila de transplantes do Tocantins e São Paulo.

por Redação

No domingo, 22, a Central Estadual de Transplante do Tocantins (CETTO), juntamente com o Hospital Geral de Palmas, por meio da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), realizaram a terceira captação múltipla de órgãos do mês de novembro. O gesto de amor e solidariedade ao próximo faz a diferença para muitas pessoas que aguardam por um transplante.

Foram captados rins, fígado e córneas que irão beneficiar cinco pacientes que aguardam por transplantes nos Estados de Tocantins e São Paulo. Só no Tocantins são 78 pessoas aguardam por transplante de córneas. No Brasil, 46.906 pacientes esperam por algum tipo de transplante.

“A captação só foi possível graças a autorização da família de um Paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que, devido a um traumatismo craniano, evoluiu para morte encefálica”, explicou o enfermeiro Vinicius Boaventura, da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do HGP.

“A doação de órgãos e tecidos só é possível após a autorização familiar. Se você deseja ser um doador de órgãos converse com sua família”, afirmou a Diretora de Atenção Especializada, Dhieine Kaminiski.