por Redaçãp

Uma reunião realizada nesta segunda-feira, 23, entre equipes pedagógicas e da inspeção escolar da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG), e a titular da pasta, Amanda Costa, tratou dos detalhes finais dos dados coletados para o Censo Escolar 2021. O trabalho para o preenchimento das informações da primeira etapa da pesquisa estatística da educação básica vinha sendo feito pelas escolas desde o mês de julho, se refere a matrícula e apontou como destaque na Educação do município o aumento do número de alunos na rede.

“Com esse fechamento do Censo Escolar fizemos uma avaliação dos resultados que nós temos para este ano, já com essa novidade do saldo positivo de quase 500 alunos a mais na rede. Para 2022 nosso trabalho será no sentido de aumentar a oferta de vagas para o ensino em tempo integral. Isso ocorrerá em duas formas, de tempo integral nas escolas que tivermos essa possibilidade e em tempo integral naquelas que nós tivermos condições de ofertar de atividades desenvolvidas no contraturno, com um projeto específico para correção da distorção idade-série”, planeja Amanda.

Ainda de acordo com a Secretária, os dados coletados e fornecidos para o censo escolar darão os apontamentos para as diretrizes a serem seguidas para gestão educacional nos próximos anos. Durante o levantamento foram coletados dados sobre os estabelecimentos de ensino, turmas, alunos, gestores e profissionais escolares em sala de aula.

Resultados

Conforme a Secretária, um gargalo apontado pelo indicador na Educação do município é a distorção idade-série que precisa ser corrigida para uma impulsionar também os resultados educacionais. O Censo Escolar é realizado, com a colaboração, entre as secretarias estaduais e municipais de Educação, com a participação de todas as escolas públicas e particulares do País. O levantamento abrange o ensino regular, a educação especial, a educação de jovens e adultos (EJA) e a educação profissional. Os resultados finais da primeira etapa da pesquisa serão divulgados em janeiro de 2022.