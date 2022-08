Nos próximos três meses, 1.374 recenseadores do IBGE visitarão mais de 500 mil lares tocantinenses, das 139 cidades do estado. De acordo com o superintendente do IBGE no Tocantins, Paulo Ricardo Amaral, o momento é um marco histórico para o país. “Hoje, finalmente, começamos o Censo. Os recenseadores agora estão batendo de porta em porta, coletando as informações da população. O Censo é o retrato geral da população. Sem essas informações, não existe planejamento e não podemos aplicar de maneira adequada os recursos públicos. Por isso, é importante que as pessoas atendam o recenseador e respondam o questionário, corretamente”, pediu.

Para Antunes, foi uma honra muito grande ser o primeiro tocantinense a atender o recenseador.

“O Censo é uma operação que todos os brasileiros deveriam prestigiar com muito carinho e atenção. Eu, trabalhando com planejamento, uso constantemente dados do Censo. Devemos ter cuidado com isso, atender os recenseadores com a maior delicadeza e precisão, porque o levantamento mostra a fotografia da população brasileira. Eu qualifico o Censo como uma função de cidadania e o recenseado é o cidadão que vai se identificar para que nós possamos ter sempre um retrato, mais fiel possível, do conjunto da sociedade”, avaliou.

Após a solenidade de lançamento, os recenseadores de Palmas e demais servidores, todos com colete e boné, fizeram uma panfletagem no sinal de uma avenida da Capital. Um trio elétrico foi contratado para informar a população em alto e bom som que o Censo Demográfico 2022 começou. Agentes de trânsito estiveram no local para organizar a ação e garantir a segurança dos ibegeanos.

Além de Walfredo Antunes, participaram do evento, o secretário de Planejamento e Orçamento do Estado, Sergislei Silva de Moura; o presidente da Agência Tocantinenste de Saneamento (ATS), Antônio Davi Govia Júnior; o presidente do Conselho Regional de Administração do Tocantins e representante da Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), Iranilson Ferreira Mota; o presidente da fundação municipal da Juventude de Palmas, Nélio Lopes; e o subchefe do Estado Maior Geral (EMG), Marizon Mendes Marques. Recenseadores, coordenadores, supervisores e demais servidores da UE/TO também prestigiaram o lançamento do Censo.

Questionários

No Censo 2022, há dois tipos de questionários: o básico, com 26 quesitos, leva em torno de cinco minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos domicílios, leva cerca de 16 minutos. A seleção da amostra que irá responder o questionário ampliado é aleatória e feita automaticamente no Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) do recenseador.

O questionário básico traz os seguintes blocos de perguntas: identificação do domicílio, informações sobre moradores, características do domicílio, identificação étnico-racial, registro civil, educação, rendimento do responsável pelo domicílio, mortalidade. Já o questionário da amostra, além dos blocos contidos no questionário básico, investiga também: trabalho, rendimento, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, pessoas com deficiência, migração interna e internacional, deslocamento para estudo, deslocamento para trabalho e autismo.

Além disso, o IBGE solicita os dados da pessoa que prestou as informações, como nome, telefone, e-mail e CPF. O CPF nos ajuda a melhorar a qualidade de cobertura da operação. Qualquer morador, acima de 12 anos, capaz de fornecer as informações, pode responder ao recenseador por todos os demais moradores daquele domicílio. Ou seja, apenas uma pessoa do domicílio responderá por todos os residentes.

Todas as informações coletadas são confidenciais, protegidas por sigilo e usadas exclusivamente para fins estatísticos, conforme estabelece a legislação pertinente: Lei nº 5.534/68, Lei nº 5.878/73 e o Decreto nº 73.177/73. Já a Lei nº 5.534, de 14 de novembro de 1968, dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas.

Presencial, por telefone ou internet

Este ano, além da coleta presencial e do autopreenchimento pela internet, será possível responder ao Censo também pelo telefone. De qualquer maneira, é preciso que o recenseador visite o domicílio, para captar a coordenada e fazer o contato com o morador. A partir daí, o cidadão poderá realizar ou agendar a entrevista presencial, marcar com o recenseador uma entrevista por telefone ou optar pelo autopreenchimento via internet. Se escolher responder pela internet, o informante receberá um e-ticket, com validade de sete dias.

A entrevista por telefone também será utilizada para aqueles que optarem pelo autopreenchimento pela internet, mas não concluírem o questionário. Para isso, o IBGE terá uma central telefônica exclusiva , o Centro de Apoio ao Censo (CAC), disponível via 0800 721 8181. Os agentes do CAC responderão dúvidas em geral sobre o Censo, prestarão auxílio conceitual e operacional no preenchimento do questionário via internet e, mediante aprovação do morador, poderão preencher o questionário em entrevista. Essa autorização é concedida por meio de uma contrassenha, enviada por e-mail ou SMS, que permitirá ao agente do IBGE fazer o preenchimento.

Em caso de recusas ou ausência do morador, o IBGE tem uma estratégia de contingência. Caso o recenseador não encontre o morador na primeira visita, ele deixará um bloco de recado e/ou tentará o contato por telefone, quando houver essa informação no DMC. Além disso, o recenseador deverá retornar ao domicílio, no mínimo, mais quatro vezes, sendo que uma obrigatoriamente em turno alternativo.

Depois que o recenseador encerra a coleta no setor censitário, o supervisor retornará nos domicílios com morador ausente ou com recusa expressa e entregará uma carta de notificação, contendo um e-ticket válido por dez dias para o preenchimento pela internet. É a última tentativa e, se não houver resposta, não há retorno e o domicílio será posteriormente tratado estatisticamente.

