Foi aberto nesta segunda-feira (11), o período para o cadastramento de crianças e renovação de matrículas para os Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI) de Gurupi. A Secretaria Municipal de Educação está ofertando 642 novas vagas.

Por Redação

O cronograma com as atividades do processo de classificação das crianças, a serem atendidas nos CEMEIs, foi divulgado hoje. A educação infantil de Gurupi conta com seis CEMEIs. As vagas estão sendo ofertadas em quatro dessas unidades, para atendimento integral e parcial.

A educação infantil regular e integral no município é oferecida do berçário ao maternal, e pré-alfabetização nos níveis I e II. E abrange crianças com idades de um a cinco anos.

A comunidade escolar e as famílias interessadas nas vagas das creches da rede municipal de ensino de Gurupi deverão ficar atentas aos prazos, conforme as etapas:

De 11 à 22 de janeiro – período de cadastramento para veteranas;

De 11 à 15 de janeiro – data para renovação de matrículas;

De 25 à 29 de janeiro – análise para o preenchimento de vagas do cadastro;

De 01 à 05 fevereiro – divulgação do resultado de classificação dos cadastros e matrículas.

Esse período de classificação das crianças para renovação e preenchimento do cadastro é para os seguintes CEMEIs: Irmã Divina (Bairro Jardim dos Buritis), Oneide de Souza Coelho (Setor Campo Belo) e Tânia Maria Marinho Scotta (Setor Nova Fronteira). Nessas três creches o atendimento é realizado em tempo integral. Somente o CEMEI Professor Josué Alves Moreira, no bairro Jardim Medeiros, funciona em período parcial.

Novo CEMEI passa a funcionar

Entra em funcionamento neste ano letivo de 2021 o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professor Josué Alves Moreira que está localizado no bairro Jardim Medeiros em Gurupi. Ao todo a unidade está oferecendo 360 vagas, sendo 320 para atendimento parcial e outras 40 vagas em período integral.