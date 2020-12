Carteira assinada | Caged mostra o desafio do mercado de trabalho para as mulheres e evolução de oportunidades na construção civil, comércio e serviço no Tocantins

O primeiro caso da Covid no Estado foi registrado no dia 18 de março. Informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que nos primeiros quatro meses após o início de casos da Covid, aproximadamente, 3 mil pessoas com carteiras assinadas foram deligadas de seus postos de trabalhos. O maior impacto na oferta de carteiras assinadas atingiu o público feminino que teve saldo negativo de -1.994, enquanto o saldo de admissões e desligamentos para homens foi de -919. Levando em conta as 04 maiores cidades do Tocantins, Porto Nacional foi a única com saldo positivo no primeiro quadrimestre do início da pandemia da Covid-19 no Tocantins.

Por Wesley Silas

Conforme informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a recuperação na oferta de carteiras de trabalho assinadas aconteceu entre os meses de julho a outubro, período em que registrou saldo positivo de 7.199 contratações, via carteira de trabalho. Deste total, 5.851 empregos com carteiras assinadas foram oferecidos aos homens e 1.348 para mulheres. Conforme o último censo do IBGE a população do Tocantins é formada por 50,8% homens e 49,2% mulheres.

Geração de empregos formais no Tocantins entre os meses de março a junho no início da pandemia.

Os dados do Caged mostram que no primeiro quadrimestre (março, abril, maio e julho) do início da pandemia da Covid-19 a soma de desligamentos e admissões de trabalhadores com carteira assinada teve saldo negativo de -2.913 no Tocantins. Neste mesmo período os segmentos mais impactados foram o comércio com saldo negativo de novas carteiras assinadas de -2.138, seguido pelo de serviço com -.1935, porém com destaque para a construção civil que fechou este mesmo período com saldo positivo de 1.181 novas carteira de trabalhos assinadas.

Geração de empregos formais no Tocantins entre os meses de junho a outubro

A recuperação do trabalho formal com vínculo empregatício começou no mês de julho e seguiu até outubro totalizando saldo positivo de 7.199 carteira assinadas com destaques aos segmentos do comércio com 2.515, construção civil com 2.301, serviços com 1.226, indústria com 501 e agropecuária com 566 novas carteira assinadas.

Com 306.296 habitantes (50,6% do sexo feminino) Palmas foi a cidade entre as quatro maiores que mais gerou empregos criando 2.095 carteiras assinadas também com destaque ao comércio que teve saldo positivo de 971, serviços com 420, construção 386, indústria 315 e agropecuária com saldo positivo de 05 carteiras assinadas nos últimos quatro meses.

Geração de empregos formais em Palmas entre os meses de março a junho no início da pandemia

Palmas | Dados do Caged entre os meses de junho a outubro

Neste mesmo período Araguaína, considerada a segunda maior cidade do Estado com população estimada em 183.381 pessoas (51,1% feminino), teve saldo positivo de 1.624 novas carteiras assinadas. O destaque é o comércio que teve 552 no saldo entre novas admissões e desligamentos, seguido pelo segmento de serviço com saldo positivo de 504 novas carteiras assinadas, construção civil com 403, indústria com 157 e agropecuária com 08.

Carteiras de trabalhos assinadas em Araguaína entre os meses de março a junho no início da pandemia

Araguaína | Dados do Caged entre os meses de junho a outubro

Com população estimada em 87.545 habitantes (50,4% mulheres), no quadrimestre (julho, agosto, setembro e outubro) Gurupi teve saldo positivo de 540 novas carteiras assinadas. O destaque foi o comércio com saldo positivo de 308 admissões, seguido pelo segmento da construção civil com 143 novos postos de trabalho com carteira assinada, em terceiro aparece o de serviço com 122, agropecuária 09 e indústria teve saldo negativo de -42 entre admissões e desligamentos.

Gurupi | Carteiras de trabalhos assinadas entre os meses de março a junho no início da pandemia

Gurupi | Dados do Caged entre os meses de junho a outubro

A quarta maior cidade do Tocantins com seus 53 316 habitantes (50,1% do sexo feminino) fechou o quadrimestre (julho, agosto, setembro e outubro) com 434 novas carteiras assinadas. Com destaque ao segmento da agropecuária com 199 novas carteiras assinadas, seguido pelo comércio com 145, construção civil com 85, indústria com 05 e serviço estabilizou em 0% com 161 desligamentos e 161 admissões.

Admissões e desligamentos em Porto Nacional entre os meses de março a junho no início da pandemia

Porto Nacional entre os meses de junho a outubro

Os números oficiais do Governo Federal mostram o desafio da participação feminina no mercado de trabalho no Estado do Tocantins pois além da falta de equidade salarial entre homens e mulheres, predomina oferta de emprego para o público masculino, a exemplo das ofertas oferecidas em Porto Nacional com oportunidade de trabalho no segmento da agropecuária e, praticamente, em todo estado atividade que mais empregou neste ano foi a da construção civil.