da redação

Segundo o Batalhão o motivo do incêndio foi um vazamento de combustível. Ninguém ficou ferido. “Deslocamos até o local onde encontramos o veículo em chamas. De imediato estacionamos a viatura em um local seguro e realizamos o combate. Conversamos com a condutora, fizemos as orientações possíveis e nos colocamos a disposição caso necessário. A mesma informou que foi avisada por terceiros que o carro estava vazando combustível e pouco tempo depois já iniciou o incêndio, ela saiu dele e nos acionou”, informou os militares.