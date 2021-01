Parte do produto vasou e bombeiros militares fazem contenção para o combustível não descer para o Lago de Palmas

Por Luiz Henrique Machado

Um bitrem tombou numa das rotatórias da Avenida NS-09, cerca de 100 metros da entrada do condomínio Alphaville, entre as quadras 207 Sul com a 209 Sul, em Palmas. O caminhão é de uma empresa que atua com transportes desse tipo de produto na capital e estaria indo em direção aos postos para descarregar. O bitrem vinha da distribuidora em Luzimangues.

O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado às 9h50 e está no local com 08 homens e três viaturas. As equipes auxiliam com a contenção do combustível derramado na pista, evitando que o líquido chegue as bocas de lobo e vá para o Lago. Os militares montaram de linha de combate de incêndio com água e espuma, como forma de prevenção, para caso de necessidade.

Um dos motivos pelo tombamento da carreta pode ter sido o estouro de um pneu do lado esquerdo, segundo afirmou um dos representantes da empresa envolvida.

Fotos: Luiz Henrique Machado