O Gurupi apresentou nesta semana o técnico Carlos Magno para comandar a equipe na temporada 2022.

Por Régis Caio

Segundo o Presidente do Clube, Alex Rodrigues, o técnico já está na cidade juntamente com o auxiliar técnico Jair.

O Camaleão do Sul apresenta o elenco de forma oficial no próximo dia 19. “Alguns jogadores já estão na cidade treinando é o caso do atacante Tety, os outros logo chegarão”, disse Alex.

O Gurupi estréia no Campeonato Estadual contra a equipe de NC Paraíso, na cidade de Paraíso.