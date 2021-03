Share on Twitter

Márcio Parreiras pediu demissão nesta quinta-feira e não será mais o técnico do Gurupi. Márcio comunicou que recebeu uma proposta do futebol sudeste e entrou em acordo com a diretoria.

Na noite de hoje o clube anunciou Carlos Magno como novo treinador. O técnico já treinou o Gurupi e é multicampeão no estado dirigindo várias equipes. “Treinador experiente e que chega com autonomia para cuidar do elenco e conseguirmos os objetivos que é a vitória”, disse o Presidente Alex Rodrigues.

O treinador Carlos Magno é o maior vencedor de títulos do Campeonato Tocantinense desde o início da competição em 1993, ao lado de Roberto Oliveira – chegou ao sexto em 2016. Magno soma os títulos com: Gurupi (1996), o Alvorada (1998), o Palmas (2000/2003/2004) e o Interporto (2014).