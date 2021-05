Share on Twitter

Além dos cigarros, na carga tinham também cinco caixas de livretos de papel do tipo seda.

da redação

Neste último final de semana, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam uma carga com 870 maços de cigarro transportados de forma ilegal na BR-153, no município de Araguaína.

Durante a abordagem e inspeção veicular do caminhão que estava sendo conduzido por um homem de 45 anos, os policiais encontraram duas caixas que continham diversos pacotes de cigarros e cinco caixas de livretos de papel do tipo seda, com notas fiscais divergentes.

Em sua defesa o condutor afirmou à PRF que não acompanhou o despacho das encomendas no caminhão e não conhecia o transporte ilegal das mercadorias. Já a destinatária, que esteve presente no local, disse não ter ciência dos produtos sem nota fiscal.

A Secretaria da Fazenda do Tocantins (Sefaz/TO) foi acionada para avaliação da documentação e da carga. Os produtos foram apreendidos para continuidade dos procedimentos cabíveis.