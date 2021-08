“Com um operador qualificado a máquina trabalha mais tempo, esse é um dos ensinamentos que mais me marcou neste curso”. A fala é do trabalhador rural, Willian Moura, que é funcionário de uma propriedade no município de Abreulândia, região do Vale do Araguaia.

Ao longo do trabalho, Willian conta que já passou por algumas dificuldades com as máquinas, em especial com a manutenção inadequada. Depois dessa capacitação, ele acredita que sua atividade terá uma melhora significativa “Trabalho na agricultura e meu dia a dia é em cima de um trator gradeando a terra, muitas vezes tivemos problemas com as máquinas, mas agora capacitado vou saber trabalhar de forma correta”, explicou.

Além dele, produtores e estudantes também participaram da nova turma do curso de “Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas” realizado na cidade. O participante Jonas Lima disse que é grande o número de lavouras da região e com esse treinamento ele se sente preparado para conseguir entrar no mercado de trabalho “Um curso gratuito, com informações tão valiosas é uma oportunidade para aqueles que como eu querem trabalhar nessa área”, comentou.

Formação Profissional Rural: O curso faz parte do portfólio de treinamentos do Sistema FAET/Senar. Segundo o instrutor, Valter Pin, aqueles que não se qualificam no maquinário agrícola estão ficando fora do mercado “A modernidade chegou e aqueles que trabalham ou pretendem atuar na área precisam estar capacitados. Neste curso ensinamos sobre o processo da manutenção preventiva, de saber a hora exata de fazer a manutenção, reconhecer a máquina, hora de substituir uma peça e principalmente aprender a se programar. Isso facilita o dia a dia do produtor”, concluiu.

*CONHECIMENTO NO CAMPO:* Levando o conhecimento ao campo, a entidade leva os cursos onde há demanda, auxiliando trabalhadores e produtores capacitando e formando profissionais para atuar de forma eficiente no mercado de trabalho.