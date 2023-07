Por redação

De passagem pelo Tocantins, a cantora paraense de São Félix do Xingu, Lya Silva, se apresentou no último final na cidade de São Bento do Tocantins, durante a 13° edição da Cavalgada do município, considerada a maior da região do Bico do Papagaio, que atraiu milhares de expectadores e turistas da região e dos estados vizinhos Maranhão e Pará.

Revelação da música no Sudoeste do Pará com apenas 24 anos e com a voz marcante, Lya Silva tem a música como sua paixão desde a infância e se apresenta profissionalmente nos palcos da região do Xingu há três anos.

De família simples, Lya Silva tem nos pais a inspiração para sua carreira profissional e já se apresentou no Programa do Ratinho, em junho de 2022, quando encantou os telespectadores com sua apresentação, emocionando o apresentador Ratinho. “Eu acho que o cantor tem que ser diferenciado para fazer sucesso. E essa menina tem na voz uma diferença que eu observei que é coisa que Deus deu para ela. Tem algo na voz dela que prende. Ela é uma grande cantora”, disse o apresentador na época.

Além de se apresentar em São Bento do Tocantins, Lya Silva fez participação no Fest Verão 2023 de Conceição do Araguaia, no Sul do Pará, considerado um dos maiores eventos de temporada de férias do Norte do Brasil. “ Foi gratificante receber a cantora Lya Silva em nosso evento, onde reuniu milhares de pessoas, tanto na Cavalgada quanto nos Shows. Ela foi uma grande surpresa no nosso evento com uma participação muito importante. Ela animou muito o nosso público. A população de São Bento e região gostou muito dela, tanto que no dia seguinte nos perguntavam de onde era a cantora. Me senti muito honrado com a participação dela, assim como dos demais artistas”, destacou Paulo Wanderson, prefeito de São Bento do Tocantins.

A cantora paraense Lya Silva é presença marcante em eventos da região Sudoeste do Pará, se apresentando em bares, casas de shows e eventos particulares.

Pela primeira vez no Tocantins, a cantora revela sua paixão pelo estado e comenta. “Vim a convite da amiga Adriana Tamara que é uma grande incentivadora ao lado da família dela. Estou apaixonada pelo Tocantins. Muita gratidão ao prefeito de São Bento, ao público que nos prestigiou. Estou tendo a oportunidade de conhecer as belezas naturais do estado e com certeza levarei boas lembranças daqui. Um povo acolhedor, que tem me recebido muito bem e esse carinho é o que nos motiva a seguir com a construção dos nossos sonhos”, revela.

Neste final de semana a cantora deve se apresentar em barzinhos de Gurupi, no Sul do Tocantins. “Chegamos na Capital da Amizade nesta terça-feira, já temos convites para apresentações e com certeza vamos trazer de tudo um pouco para os gurupienses. Só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade de estar conhecendo o Tocantins e me encantando com esse povo maravilhoso”, enfatizou.

A cantora paraense encanta o público com sua simpatia e com seu repertório que é recheado com todos os estilos de música, desde o sertanejo ao tradicional melody paraense, que traz o tempero da cultura do estado vizinho que carrega grandes nomes da música brasileira. “Com certeza não pode faltar a nossa tradição nos palcos. Representar o meu Pará, a nossa cultura é motivo de muito orgulho. Com certeza o público sempre recebe esse tempero especial com a tradição da nossa música, com canções que marcaram na voz de grandes nomes da música paraense, a exemplo de Joelma, Companhia do Calypso, Manu Batidão e outros grandes nomes da nossa música”, finaliza Lya Silva.