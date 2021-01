O Governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, recebeu na tarde desta segunda-feira, 11, a visita institucional do deputado federal Arthur Lira, do Progressista de Alagoas. O deputado alagoano veio ao Tocantins acompanhado do deputado federal Carlos Gaguim e de uma comitiva de parlamentares.

da redação

O deputado Arthur Lira ressaltou a importância do fortalecimento das bancadas dos menores estados e se colocou à disposição do Governador para ajudar nas pautas de interesse do Tocantins em Brasília.

Por sua vez, o governador Mauro Carlesse apresentou o potencial do Tocantins e o trabalho realizado em sua gestão para enquadrar o Estado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como, as principais ações para promover o desenvolvimento e, automaticamente, a melhoria da qualidade de vida do povo da região.

O Governador também falou que o Tocantins, em 2020, conseguiu superar as dificuldades advindas da pandemia do novo Coronavírus. “Hoje, temos um Estado equilibrado, apesar das dificuldades causadas pela pandemia. Essa condição nos permite realizar investimentos e melhorar as condições de vida da população”, pontuou Mauro Carlesse.