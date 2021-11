Os aparelhos de monitoramento já estão em operação no município, contribuindo com a segurança pública e inibindo ações delituosas.

por Régis Caio

As câmeras fazem parte do Projeto Olho Vivo e foram instaladas neste ano a pedido do vereador André Caixeta que solicitou a ampliação do sistema via requerimento ao poder executivo gurupiense. Os aparelhos estão instalados no setores Campo Belo, João Lisboa, Bela Vista, Vila Nova e Vila São José.

“Vai facilitar o trabalho das forças de segurança de Gurupi e inibir ações criminosas com a ampliação dessas câmeras de vídeo monitoramento e assim a sociedade gurupiense ficará mais segura”, destacou o comandante do 4ºBPM W. Costa.