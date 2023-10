Caged: Tocantins registrou seu melhor resultado em agosto e criou 2.331 vagas de emprego com carteira assinada

Por Redação

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou, nesta segunda-feira (02), os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de agosto. O Tocantins registrou seu melhor resultado mensal de 2023, com 2.331 novos postos de emprego.

No acumulado dos oito primeiros meses deste ano, o saldo do estado é de 12.167 carteiras assinadas. O Tocantins também é o terceiro estado da região Norte que mais gerou novos empregos, atrás apenas do Pará e do Amazonas. No mês de agosto, o setor de Serviços foi responsável pela abertura de 1.020 novos postos de emprego, seguido pelo setor de Comércio, com 447, e de Construção, com 362.

Para o secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlo Humberto Lima, esses dados são resultados das ações e políticas públicas de fortalecimento da economia do Tocantins.

“Desde que assumiu, o governador Wanderlei Barbosa tomou para si o compromisso de fortalecer e impulsionar a economia do Tocantins. Pautada nesse compromisso, a Sics vem desenvolvendo um trabalho de atração de novas empresas para o Estado e a cada mês que passa, vemos os resultados se materializando, um novo Tocantins surgindo. Mais forte, mais próspero, com emprego e renda para todos”, disse o secretário.