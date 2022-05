Share on Twitter

por Karina Custódio/Assessora de Comunicação INDTINS

O cacique Diego Maurawá Karajá denunciou ao Instituto Indígena do Tocantins (INDTINS) que as aldeias São João, Cutaria e Mutana, localizadas na parte tocantinense da Ilha do Bananal, estão sem postos de Saúde e sem transporte para possibilitar atendimento aos indígenas doentes.

Diego Maurawá conta que seu tio, o indígena Aguinaldo Teiakurei Karajá sofreu com fortes dores por quase 15 dias e seu atendimento não foi realizado pela falta de posto de saúde, visitas das equipes médicas e transporte. A saúde das aldeias é de responsabilidade do Distrito de Saúde Indígena do Araguaia (DSEI), coordenado pela Secretária Especial de Saúde Indígena (SESAI).

O cacique relata que seu tio só conseguiu atendimento depois que ele mesmo pagou o transporte para a cidade de Santa Teresinha (MT) onde Aguinaldo Teiakurei agora está internado. Diego Maurawá expõe que a falta de transporte se dá pela demissão do motorista indígena que foi feita sem justificativa e até o momento não houve nova contratação para o cargo. O cacique se revolta ao descrever a situação de saúde.

“Tá sem assistência, não tem motor voadeira para atender a aldeia, não tem posto de saúde há 15 anos na aldeia. O piloto demitiu sem motivo e não quer contratar mais. Tá sem atendimento médico, e o médico nunca foi na aldeia, os médicos ficam só no escritório recebendo e não vão nas aldeias”.

Só na aldeia São João há mais 60 pessoas contando com crianças e idosos que estão sem atendimento de saúde. O posto de saúde mais próximo é o da aldeia Macaúba que se encontra sucateado, na unidade de saúde não há banheiros, há falta de medicamentos e de profissionais de saúde.