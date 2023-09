No período de fuga, o brasileiro foi visto algumas vezes por câmeras de segurança e moradores. A última delas antes da captura foi na cidade de South Coventry, no condado de Chester, no leste da Pensilvânia.

No Brasil, Danilo é investigado por matar um homem a tiros na cidade de Figueirópolis, interior do Tocantins, em 2017.