O Drive-in veio para ficar e agora foi a vez de Buenos Aires aderir à moda

Parece que o drive-in voltou com tudo, e após fazer um sucesso estrondoso na Pensilvânia, Estados Unidos, desta vez foi Buenos Aires, capital argentina, que resolveu aderir a moda. O Casino Buenos Aires, está esperando a autorização das autoridades do país para reabrir suas portas seguindo os protocolos de segurança, mas enquanto isso não acontece, eles estão ofertando uma nova alternativa de diversão. “Este ano nos levou a nos reinventar e buscar novas propostas, por isso o Casino Buenos Aires inaugura seu drive-in teatro no estacionamento” – desta forma, a empresa divulgou a sua mais nova atração.

A atração oferecida pelo estabelecimento se enquadra em todas as medidas sanitárias impostas pela Prefeitura da cidade, tanto para entrada de carros, permanência no local e saída da propriedade. Dentre as principais fontes de entretenimento está a apresentação de uma programação de filmes dos mais variados gêneros. Do seu automóvel, o público desfruta da visão de uma tela de alta definição que transmite seus filmes preferidos. Ademais, também é oferecida uma experiência premium, que conta com fones de ouvido exclusivos.

Facilidades na experiência

Durante cada sessão, as pessoas podem aproveitar o serviço de entrega de lanches, que é feito através de telefone e entregue no carro. A permissão para adentrar no estabelecimento é dada uma hora antes do início de cada sessão, e cada automóvel pode ter de 4 a 5 clientes. Dependendo do filme, os ingressos podem até mesmo ser comprados online. “O nosso maior compromisso é proporcionar uma experiência de entretenimento com todos os padrões de segurança sanitária necessários para cuidar de você e dos outros. Sua diversão é a nossa prioridade”, dizia no comunicado oficial do Casino Buenos Aires. Assim como o estabelecimento argentino, há alguns sites de cassino que oferecem vantagens para seus usuários aproveitarem melhor a experiência, como os bônus de cadastro dos cassinos online, que são um incentivo para facilitar que novos jogadores conheçam melhor uma plataforma de jogatina.

Já em São Paulo, o curador de arte Luis Maluf resolveu fundir o drive-in com uma exposição de arte, e assim surgiu a DriveThru.Art. Utilizando um espaço de mais de 8 mil m², o lugar expõe fotografias, pinturas e vídeos em painéis gigantes. Nele, os espectadores percorrem um caminho pré-definido com seu automóvel, enquanto apreciam as incríveis obras de arte.

Segundo Maluf o principal foco do projeto é proporcionar uma experiência segura para os amantes da arte neste momento. “Diante da necessidade de isolamento, a DriveThru.Art uniu arte e tecnologia para apresentar um modelo de exposição raramente visto no mundo. Projetada pelo viés de incentivo à arte e pelas contingências de uma situação pandêmica, em que a produção do artista confinado alia-se aos anseios do espectador, a exposição propõe não apenas a contemplação estética, mas também o questionamento crítico acerca do tempo presente” diz Maluf em comunicado no site oficial da exposição.

Inspiração?

A ideia por trás tanto do Drive-in argentino quanto do brasileiro assemelha-se àquela utilizada em um estabelecimento na Pensilvânia, onde além de filmes, há a organização de shows musicais e pirotécnicos, rodadas de bingo, e até mesmo formaturas do ensino médio. O Circle Drive in, adaptou uma área de 60 mil m² para atender as pessoas de Dickson City e região. O local também se rendeu as transmissões via streaming, e apresentou alguns eventos, como o show de Garth Brooks, que foi reproduzido em mais 300 estabelecimentos semelhantes nos EUA.

A administração é feita pelo médico Joseph Calabro, que demonstra entusiasmo ao levar uma fonte de diversão para seu compatriotas em um momento tão delicado. Ele diz que no mês de maio, quando chegou a alta temporada de verão, as pessoas chegavam ao estabelecimento e pareciam assustadas, com o cenho tristonho. Mas após alguns fins de semana de funcionamento, o moral da população frequentadora do drive-in começou a mudar, e Calabro passou a observar por trás das máscaras os olhares sorridentes nos rostos das crianças, e os pais com menos rugas de preocupação ao redor dos olhos.