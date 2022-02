Share on Twitter

O Ministério da Justiça decidiu colocar o ex-secretário de Segurança do Tocantins, Cristiano Barbosa Sampaio, no cargo de coordenador-geral de pesquisa e inovação da Diretoria de Políticas de Segurança Pública.

da redação

A nomeação foi publicada nesta quinta-feira, 24, no Diário Oficial da União, com a chancela do secretário-executivo da pasta Márcio Nunes de Oliveira.