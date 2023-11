Maraisa para de seguir noivo Fernando Mocó e apaga fotos do casal; fãs suspeitam de separação

da redação

Os seguidores de Maraisa estão suspeitando que ela possa ter terminado seu noivado com Fernando Mocó. Essa suspeita surgiu depois que a cantora sertaneja deixou de seguir Fernando no Instagram e removeu as fotos deles juntos. As informações são do Terra.

Já o empresário ainda segue a cantora e mantém as fotos românticas no seu perfil na rede social. Mesmo a cantora tendo se apresentado em Caxias do Sul usando aliança durante o show, os seguidores dela ficaram intrigados.

“Ela está cantando tão desanimada hoje”, notou uma fã. “Acho que terminaram mesmo. Na live, ela não está animada”, apontou outro.

Noivado

Vale lembrar que em setembro, eles anunciaram o noivado. O empresário presenteou a cantora com uma aliança de R$20 mil. “Como todo mundo está sabendo, eu estou noiva. Estou muito feliz, muito feliz mesmo”, disse ela.