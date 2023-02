Share on Twitter

Share on Facebook

Em nota o deputado Eduardo do Dertins agradeceu as mensagens pelo falecimento da sua querida mãe, Rosa Maria Lo Turco Bonagura, 76, ocorrido na madrugada desta terça-feira, 28.

“Sentirei imensamente sua falta e tenho certeza que ela está em um lugar melhor ao lado de Deus”, disse o deputado. Agradeço todas as mensagens de conforto recebidas, ser que minha mãe era uma pessoa muito querida. Para sempre a terei em minha memória e em meu coração com muita gratidão e saudades”, acrescentou.

Nascida em Cravinhos (SP), dona Rosa deixa, além do deputado Eduardo Bonagura, quatro filhos e seis netos.

O velório será realizado na funerária Paxtins, localizada quadra 112 Sul, Rua SR-9, lote 13, em Palmas, a partir das 11 horas. O sepultamento será às 16 horas, no cemitério Jardim das Acácias.

Nota de Pesar

Em nota, o Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, Amélio Cayres, lamentou a morte da mãe do companheiro de parlamento.

“Transmitimos aos amigos e familiares enlutados, em nome da Assembleia Legislativa do Tocantins, nossas sinceras condolências, rogando a Deus que a receba em paz em sua Santa Morada”, disse.

Nota de Pesar da Prefeita Josi Nunes

Foi com imensa tristeza e pesar que recebi a notícia do falecimento de Rosa Maria Lo Turco Bonagura, de 76 anos, ocorrido nesta terça-feira, 28, em Palmas.

Dona Rosa Maria é mãe do deputado estadual Eduardo do Dertins e deixa um legado de amor e dedicação à família.

Neste momento de profunda consternação, rogo a Deus para que conforte os corações enlutados.

Gurupi, 28 de fevereiro de 2023.

Josi Nunes

Prefeita de Gurupi