O govenador Ronaldo Caiado publicou um vídeo nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (28), dizendo que os policiais capturaram Lázaro Barbosa. Em seguida foi confirmado a morte de foragido.

Na gravação, Caiado disse que as informações foram passados pelas forças de segurança que estão na região. Foram 20 dia de buscas pelo suspeito de matar uma família inteira em Ceilândia, no Distrito Federal.

“Ta aí, minha gente, como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido”, publicou.

Sobre o caso

Após 20 dias de uma megaoperação, com mais de 270 policiais, Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi morto nesta segunda-feira (28), em Goiás. Condenado por assassinatos e estupros, o fugitivo da Justiça era procurado por uma série de crimes na Bahia e em Goiás. Ele também é acusado da morte de quatro pessoas de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e de um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, em Goiás.