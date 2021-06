Neste sábado a senadora Kátia Abreu manifestou seu pesar pra morte do ex-vice-presidente da República, Marco Maciel.

Da redação

O político, que faleceu neste sábaido, foi vice de Fernando Henrique Cardoso nos anos 90. Confira a nota da senadora.

Nota de Pesar

Marco Maciel exercia a política como ação missionária. Foi o político com maior espírito público e um dos mais notáveis da história da República. Fazia da política o seu dever e do seu dever sua devoção. Na sua passagem aqui na terra, Marco Maciel soube ser filho de Deus. Foi ele que me disse para usar um véu durante a visita que fiz ao Vaticano.

Hoje, ao saber do adeus de Marco Maciel busquei a foto daquele momento para lembrar do líder político notável e do amigo querido e inesquecível que nos deixou. Quando ingressei na política partidária, no início dos anos 80, passei a conviver com Marco Maciel e a viajar pelo Brasil.

Ele lia a Bíblia no avião e, em todas as cidades, visitava primeiro o bispo e a Diocese. Era um compromisso inegociável.

Honesto, íntegro e católico fervoroso, Marco Maciel fortaleceu meu olhar ao Brasil pela fé de nossa gente. Fé na grandeza e na confiança em Deus, fé na importância do exercício da vida pública com rigor, correção e transparência. Foi uma honra e um privilégio ter convivido com ele. Marco Maciel esteve neste mundo para dar o seu melhor. Para servir o nosso País. Estou certa que ainda hoje, ele será acolhido na eternidade e ocupará lugar de destaque no altar de Deus. Adeus amigo!

Senadora Kátia Abreu