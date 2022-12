O papel dos influencers no mercado brasileiro é incrível e, por isso, seus conteúdos têm um grande impacto nas escolhas da população. Venha conhecer os influencers brasileiros que divulgam jogos do mercado de iGaming.

Antes de selecionar um produto, um cassino online ou de fazer suas apostas aviator, o internauta brasileiro usualmente dedica algum tempo às suas pesquisas online e a ouvir o aconselhamento de outras pessoas.

Muitas vezes, o conselho buscado não parte de amigos, familiares ou especialistas na matéria, mas antes dos conteúdos criados por influenciadores digitais.

Como revelou uma pesquisa do Ibope , os influenciadores digitais são uma parte importante das escolhas cotidianas dos brasileiros e, à medida que as tecnologias digitais evoluem, o impacto da influência parece mais abrangente, em várias áreas.

Também motivados pelos produtos de entretenimento na Internet, muitos influenciadores brasileiros e internacionais estão dedicando seus espaços de difusão para promoverem outros setores digitais, como o iGaming.

Com uma influência atestada, esses criadores de conteúdos se dedicam a apresentar os mais diversos tipos de jogos – incluindo jogos de crash, jogos de cassino e videogames – e a jogá-los em streaming, muitas vezes acompanhados de comentários em tempo real, enquanto jogam.

O fenômeno da influência digital é algo que está sendo estudado e que, no Brasil, parece cada dia mais relevante, trazendo novas possibilidades para o universo dos jogadores e dos criadores de jogos.

Vale a pena recordar que, além da pesquisa realizada pela Ibope ter revelado o fenômeno do seguimento dessas personalidades, vários fatores estão contribuindo para o aumento do mercado de jogos nacional e fazendo com que este se torne proeminente nas escolhas de entretenimento da atualidade, com a abertura de cada vez mais plataformas de cassino.

Mas, afinal, que influenciadores brasileiros contribuem para essa tendência, falando de jogos virtuais? Hoje, lhe apresentamos três deles.

1. Alinefarias

Aline Farias (@alinefarias), natural de Belo Horizonte, é uma streamer que trabalha também como modelo e que conta com mais de 1,3 milhões de fãs nas suas redes virtuais.

Famosa na mídia social brasileira, essa streamer olha o universo dos jogos como uma forma de criar espaços seguros, que evitam o desvio dos jovens para outros tipos de vida, menos honesta. Em seus canais, ela apresenta vários jogos, sendo que os mais visualizados são os vídeos sobre o Free Fire.

2. Casimiro

Já recebeu vários prêmios e tem um canal que continua a somar seguidores – atualmente mais de 95 mil – no Twitch.

Embora Casimiro construa um espaço genérico de conteúdos, não faltam os jogos, os videogames e o comentário esportivo em seu canal. A épica transmissão durante a estreia do documentário “Neymar – O caos perfeito” lhe deu um destaque ainda mais acentuado.

3. Bianquinha182

Outra influencer de sucesso que nos fala de iGaming é Bianca (@bianquinha182), uma jogadora assumida de League of Legends que nos apresenta esse e outros jogos.

A streamer não se dedica apenas aos videogames, mas também aos jogos de apostas. Além disso é veterinária e conhecida por sua simpatia.