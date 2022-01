Governadores de 20 estados e do Distrito Federal apoiam a prorrogação do congelamento do ICMS sobre os combustíveis. Em nota divulgada com as assinaturas dos chefes de Executivos locais, divulgada nesta quarta-feira (26/1), “consideram imprescindível a prorrogação do referido congelamento pelos próximos 60 dias”.

da redação

No documento divulgado, os governadores destacam que a medida deve ser mantida até que “soluções estruturais para a estabilização dos preços desses insumos sejam estabelecidas”.

Confira (link) a íntegra da nota assinadas pelos governadores

Wellington Dias (PT), governador do Piauí e coordenador no Fórum Nacional de Governadores, destacou que, com o apoio, sinaliza a abertura de diálogos e entendimentos.

“Esperamos a oportunidade de representação dos estados, municípios, governo federal e Congresso Nacional, para que possamos tratar do tema e encontrar caminho para evitar aumentos tão elevados nos preços dos combustíveis, que pesa no bolso do povo, das empresas e impacta e contribui para crescimento da inflação e causa graves efeitos sociais e na economia. O tema deve ser prioridade”, afirmou.

Nota dos governadores sobre a prorrogação do congelamento do pmpf dos combustíveis (1)