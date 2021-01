A Ford comunicou nesta segunda-feira (11) o fim da sua fabricação brasileira de carros. A montadora anunciou que vai “encerrar a produção nas unidades de Camaçari (BA), Taubaté (SP) e da Troller (Horizonte, CE) durante o ano de 2021, à medida em que a pandemia de Covid-19 amplia a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, resultando em anos de perdas significativas”.

da redação

A fabricante informa que manterá no Brasil apenas a sede administrativa da América do Sul, o Centro de Desenvolvimento de Produto e o Campo de Provas de Tatuí, no interior paulista.

Por aqui, a montadora faz o Ecosport, o Ka e o Ka Sedan na planta de Camaçari (BA), mesmo local onde o Bronco foi flagrado há pouco tempo. Já na fábrica cearense em Horizonte, a Troller produz o jipão T4.

A fábrica de Taubaté, no interior paulista, é responsável pela produção de motores e transmissões, como o propulsor 1.5 Ti-VCT Flex de três cilindros e o câmbio manual MX65, que equipam o Ecosport te o Ka Freestyle, respectivamente.

Em fevereiro de 2019, após o anúncio do fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo, rumores de que a marca sairia do Brasil começaram a circular no mercado.

Na época, o presidente da Ford do Brasil, Lyle Watters, disse que a companhia “estava comprometida com a América do Sul por meio da construção de um negócio rentável e sustentável, fortalecendo a oferta de produtos e atuando com um modelo de negócio mais ágil, compacto e eficiente”. E que haveria apenas “uma redução de 20% dos custos com quadro de funcionários e estrutura administrativa”.

O anúncio da saída do Brasil pegou até mesmo o governo de surpresa. Já que a marca havia recebido aproximadamente R$ 20 bilhões de incentivos para produzir no País desde 1999, segundo a Receita Federal. O Polo de Camaçari, na Bahia, inclusive, foi todo formado com fornecedores e mão de obra ao redor da Ford.