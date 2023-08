Várias cidades do Tocantins registraram falta de energia na manhã desta terça-feira (15). Há relatos de apagão em órgãos públicos, escolas, prédios e em todas as regiões da cidade. O apagão foi nacional.

Em nota a Energisa, afirmou que fornecimento de energia no Tocantis já começou a ser restabelecido de forma gradativa.

Nota Energisa

A Energisa esclarece que houve um evento externo no Sistema Interligado Nacional, que afetou o suprimento de energia em várias localidades do Brasil. Como proteção, por determinação do Operador Nacional do Sistema (ONS), foi interrompido o fornecimento de energia elétrica em territórios de sua concessão. O serviço está sendo gradualmente reestabelecido conforme a liberação da ONS.

Desde o início da ocorrência, por volta das 08h31, quando o estado foi afetado, técnicos da Energisa Tocantins atuam de forma ininterrupta no centro de operações e em contato com o Operador Nacional do Sistema.

A empresa também entrou em contato para alertar e dar suporte à hospitais e outras entidades que prestam serviços essenciais no estado.