O publicitário Duda Mendonça morreu, aos 77 anos, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital, desde junho. Duda Mendonça teve forte presença nas eleições do Tocantins. Em 2010 ele fez a campanha do governador Siqueira Campos, ocasião em que foi recebido pelo ex-senador João Ribeiro (in memoriam) e a senadora Kátia Abreu. O ex-governador Siqueira Campos e o senador Eduardo Gomes lamentaram a morte do publicitário da redação Duda tratava um câncer no cérebro, quando foi diagnosticado com Covid-19 e precisou ser intubado. Ex-marqueteiro do Partido dos Trabalhadores (PT), Duda Mendonça se tornou conhecido nacionalmente por ter sido o publicitário por trás da primeira campanha eleitoral vitoriosa de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, em 2002. O ex-governador do Tocantins, Siqueira Campos, divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do publicitário. “À família enlutada e aos amigos nossos sinceros pêsames e o desejo de que seu espírito seja coberto Manto Divino”.

O senador Eduardo Gomes também manifestou Nota de Pesar da morte de Duda Mendonça.

“Duda Mendonça conduziu com sucesso a campanha vitoriosa de Siqueira Campos para o Governo do Tocantins em 2010, e obteve sucessos em outros pleitos eleitorais no país, com ex Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva e do ex governador de Paulo Maluf, de São Paulo, por exemplo”, publicou o senador.

Nota de Pesar É com profunda tristeza que recebi a notícia do falecimento do publicitário Duda Mendonça, aos 77 anos, nesta segunda-feira, 16 de agosto. Um dos mais importantes publicitários brasileiros em todos os tempos, Duda Mendonça teve importante participação em nossa quarta vitória para o Governo do Tocantins em 2010. À família enlutada e aos amigos nossos sinceros pêsames e o desejo de que seu espírito seja coberto Manto Divino. José Wilson Siqueira Campos

Ex Governador do Tocantins

1o Suplente de Senador

Nota de pesar – Duda Mendonça

O Brasil perdeu hoje, 16 de agosto, um dos grandes nomes de sua Publicidade. Faleceu aos 77 anos, vítima de um câncer na cabeça, o publitario Duda Mendonça.

Duda Mendonça conduziu com sucesso a campanha vitoriosa de Siqueira Campos para o Governo do Tocantins em 2010, e obteve sucessos em outros pleitos eleitorais no país, com ex Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva e do ex governador de Paulo Maluf, de São Paulo, por exemplo.

Nossos sentimentos e apoio aos familiares e amigos de Duda Mendonça nesse momento de vazio e de dor.

Senador Eduardo Gomes