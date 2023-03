Por Redação

A partir de 15 de março, a Ecovias do Araguaia, responsável pela administração de 850,7 quilômetros do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (composto pelas BRs-153, 414 e 080), em decorrência do acordo de cooperação técnica firmado entre as Secretarias de Fazenda, Receita, Economia, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), passará a cobrar a tarifa pela totalidade dos eixos, suspensos ou não, dos veículos que possuam o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) – documento eletrônico que traz informações sobre origem, destino e tipo de produtos transportados -, em aberto.

A medida, a ser implementada nas nove praças de pedágio distribuídas ao longo do trecho, está amparada na Lei Federal 13.103/2015 e na resolução 4.898/2015, da ANTT. Anteriormente, a concessionária praticava a cobrança dos veículos comerciais com carga, que circulavam com eixos suspensos, apenas por meio visual

O gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovias do Araguaia, Marcelo Belão, conta que a verificação do Manifesto é realizada de forma automática, com uso de câmeras inteligentes que fazem a leitura das placas veiculares.

“Assim que o veículo entra na pista da cabine, o sistema já informa ao arrecadador a existência ou não do documento em aberto. Por isso, é muito importante que a empresa ou motorista responsável dê baixa no MDF-e quando o transporte da carga for finalizado”, afirma.

A cobrança não ocorrerá para veículos de carga vazia ou sem Manifesto aberto. Estes estão isentos da tarifa sobre eixos que não tocam o solo, conforme determina a legislação.

MEIOS DE PAGAMENTO

Nas cabines manuais de todas as praças, é possível ao usuário realizar o pagamento das tarifas em dinheiro ou com cartão de débito e crédito de qualquer bandeira, além da possibilidade de pagamento por aproximação. As modalidades Visa Vale Pedágio e DBTrans também são aceitas.

Já nas vias automáticas, o motorista pode optar entre as operadoras Sem Parar, ConectCar, Move Mais, Veloe e Greenpass.

Informações sobre cobranças, meios de pagamento e valores das tarifas podem ser solicitadas ou conferidas ainda pelo 0800 153 0 153, site (ecoviasdoaraguaia.com.br) ou no perfil da concessionária na rede social Twitter (@ecoviasaraguaia).

Sobre a Ecovias do Araguaia

Responsável pela administração e operação de uma das principais ligações entre o Meio-Norte e o Centro-Sul do país – as BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO –, a Ecovias do Araguaia integra o Grupo EcoRodovias, sob fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O trecho concedido atravessa 28 municípios nos estados de Tocantins e Goiás, com a seguinte distribuição:

– Rodovia BR-153/TO/GO, entre Aliança do Tocantins e Anápolis, com 624,1 quilômetros;

– Rodovia BR-080/GO, entre Uruaçu e Assunção de Goiás (BR-414), com 87 quilômetros;

– Rodovia BR-414/GO, entre Assunção de Goiás e Anápolis, com 139,6 quilômetros.