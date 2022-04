A partir de sexta-feira (8), motoristas passam a contar com socorro médico e mecânico ao longo do trecho administrado pela concessionária nas BRs-153, 414 e 080, entre os estados de Goiás e Tocantins.

da redação

O Governo Federal e a concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pela administração e operação do Sistema Rodoviário Anápolis-Aliança do Tocantins, participaram na manhã desta quarta-feira (6), em Anápolis/GO, do evento que simboliza o início da operação da concessionária, ao longo do trecho concedido das rodovias BR-153/GO/TO, BR-414/GO e BR-080/GO. A partir da 0h desta sexta-feira (8), 19 Bases de Serviços Operacionais (BSOs) estarão disponíveis para a prestação de socorro médico e mecânico.

A cerimônia de entrega contou com as presenças do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale, e do diretor-presidente do Grupo EcoRodovias, Alberto Lodi, entre outras autoridades locais e federais, além de todo o time da Ecovias do Araguaia. “Esse encontro marca mais uma etapa importante da nossa empresa no Centro-Oeste. Desde que a concessionária, em parceria com a GLP, assumiu a concessão das rodovias BR-153, 414 e 080, já começamos a mudar a cara da região. Os serviços que prestaremos representam um enorme avanço na infraestrutura dos estados de Goiás e Tocantins”, destacou Lodi.