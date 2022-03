As contas de consumo como água, energia e telefone e os carnês com vencimento em 28 de fevereiro e 1º de março poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia 2 de março.

Via Agência Brasil

Os bancos não têm expediente durante o feriado, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Com isso, eles estarão fechados hoje (28) e amanhã (1º) e só reabrirão a partir das 12h de quarta-feira (1º), com encerramento das agências em horário normal. Nos locais onde as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público vai ser antecipado para garantir o mínimo de três horas de funcionamento. A Febraban orienta os clientes para utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativos de bancos, para fazer transferências ou pagamento de contas nesse período.

INSS

As agências do INSS de todo o país estão fechadas ao público nesta segunda-feira (28) e terça-feira (1º de março). O atendimento ao público será retomado somente na quarta-feira (2), a partir das 14h, para os segurados que já tiverem agendamento marcado. Quem teve atendimento marcado para a quarta-feira (2) na parte da manhã não precisa comparecer ao INSS – basta ligar para o telefone 135 e consultar o novo horário de atendimento. O próprio INSS fará a remarcação. Durante o carnaval, a central de atendimento 135 funciona em horário normal, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília). O cidadão pode ligar para o telefone 135 para fazer agendamentos, tirar dúvidas ou acompanhar pedido de benefício. O Meu INSS, na internet, também segue funcionando normalmente.

Correios

Hoje (28) e amanhã (1º ) não há atendimento nas agências. O atendimento e as entregas retornam na quarta-feira (2). Nesse dia, as agências voltam a funcionar a partir das 12h. A Central de Atendimento dos Correios (CAC) também não funciona nesses dois dias, retornando na quarta-feira, a partir das 8h. A consulta de manifestações e rastreamento de objetos, no entanto, pode ser feita pelo app dos Correios ou pelo site da empresa . As unidades de atendimento onde a data tenha sido antecipada funcionam normalmente.