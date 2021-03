A Cloud Computing (também conhecida como Computação em Nuvem) trouxe várias melhorias para o dia a dia das pessoas.

Atualmente, quando se fala em projetos na internet, por exemplo, além de contar com um domínio , é possível adquirir também uma hospedagem Cloud. Isso confere um melhor desempenho para qualquer site, blog ou e-commerce.

Um domínio é um dos recursos mais básicos de qualquer projeto na web, seja um site, um blog ou um aplicativo que usará a Internet das Coisas para melhorar a mobilidade de uma cidade.

Um domínio e uma hospedagem de sites são os recursos essenciais para qualquer coisa ganhar vida na internet. Da mesma forma, a Computação em Nuvem é tão importante que influencia até mesmo a Internet das Coisas, que nada mais é do que a conexão entre vários equipamentos e tecnologias com a internet.

A IoT, inclusive, pode trazer várias vantagens para o trânsito nas grandes cidades. Para entender mais sobre esse tema tão atual, acompanhe os tópicos abaixo.

IoT – Quando a internet está em todos os lugares

Imagine ter a possibilidade de controlar o ar-condicionado da sua casa enquanto você está no trabalho. Pense também que é possível acender as lâmpadas, tudo isso longe da sua residência e por meio do seu smartphone ou tablet.

Esse é o princípio básico da Internet of Things, também conhecida como Internet das Coisas, ou simplesmente IoT.

A Internet das Coisas consiste na conexão de objetos físicos com a internet. Em outras palavras, ela é uma maneira de possibilitar que equipamentos do nosso cotidiano estejam aptos a coletar e transmitir dados.

Um exemplo disso é o que ocorre com um automóvel com GPS. A tecnologia que atua no carro possibilita que as informações em relação aos trajetos percorridos sejam reunidas e repassadas.

O fato é que a ideia de conectar tudo com a internet não é recente. Essa possibilidade vem sendo testada desde o início dos anos 90. Porém, hoje em dia, com mais recursos, essa ideia aos poucos está saindo do campo da teoria e indo para a prática.

Quer alguns exemplos? As TVs hoje em dia já são “smart”, assim como os “fones”. Ou seja, eles já são coisas que fazem parte da Internet. Em um futuro muito próximo, várias coisas e objetos já estarão conectados à Internet.

Ainda assim, indo mais longe, há muitos projetos de cidades inteiras que já são pensadas e adaptadas de maneira smart. São as chamadas cidades inteligentes.

Internet das Coisas e a mobilidade urbana

Nesse contexto não custa saber que a IoT não fica limitada às paredes de uma casa ou apartamento. Ela pode ser útil em uma empresa ou em outros ambientes, tais como universidades, escolas e hospitais.

Para ir mais além, a Internet das Coisas pode ser utilizada nas ruas. Por meio dela será possível trazer melhorias para o trânsito de uma cidade.

Diante de ruas e avenidas congestionadas, transtornos no transporte público e altos índices de acidentes de trânsito, melhorar a mobilidade urbana é um dos principais desafios da atualidade.

A lista de detalhes que podem – e devem ser melhorados – é grande. Um deles é a redução do tempo de deslocamento. Imagine quantos compromissos importantes não são realizados devido a um trânsito lento.

Para sanar esses e outros transtornos, a Internet das Coisas surge como um sinal verde liberando uma série de soluções como saber onde há maior tráfego e sugerir rotas alternativas, estacionamento inteligentes que mostram onde há vagas disponíveis e horários de menor fluxo.

Como a IoT pode ajudar

A Internet das Coisas tem muito a ajudar para otimizar os mecanismos usados no controle do trânsito pela Administração Pública, como, por exemplo, o monitoramento feito por vídeo e por radares.

Outro exemplo é a utilização de ferramentas OCR, também conhecidas como ferramentas de Reconhecimento Óptico de Caracteres. Tal tecnologia é concebida para reconhecer, de modo eficiente, placas de veículos, por exemplo.

Elas também podem ser sensores instalados em ciclovias e calçadas para avaliar o fluxo de pedestres. Isso ocorre por conta de sua conexão a uma central de processamento de dados, o que possibilita a identificação das condições do trânsito e a execução de ações de melhoria do fluxo de veículos, ciclistas e pedestres.

A internet das Coisas vem ajudar também no oferecimento de informações à população em relação ao trânsito nos diferentes pontos de uma cidade.

O funcionamento desse tipo de serviço pode ser realizado por meio de dados provenientes de redes sociais e plataformas que permitem o monitoramento de condições pelos próprios cidadãos. Um exemplo de plataforma desse tipo é o Waze.

Outras aplicações da Internet das Coisas

Mas a Internet das Coisas não necessita ficar restrita apenas ao trânsito. Ela também pode facilitar outros aspectos de uma cidade. Confira a seguir algumas situações em que isso pode ocorrer.

Sustentabilidade e qualidade de vida

Quem disse que a tecnologia não pode ajudar a natureza? A IoT está aí para mostrar que isso pode ser colocado em prática.

Um exemplo disso é o que já ocorre na cidade de Londres. Lá na capital da Inglaterra os cidadãos podem receber medidores de poluição do ar. Esses medidores podem ser posicionados em seus respectivos veículos.

Diante da utilização do sensor nos aparelhos, as informações são enviadas para um servidor que analisa e fornece os dados.

Facilidade na agricultura

Se a vida na zona urbana pode ser beneficiada pela IoT, a situação não é diferente no cenário rural. Nesse caso, é possível contar com aparelhos e aplicativos que efetuam mapeamento aéreo que aponta os lugares adequados para a plantação.

Há também a possibilidade de utilizar sensores meteorológicos que possibilitam o reconhecimento de várias características relacionadas com a agricultura, como a qualidade do solo, a radiação solar e pH das espécies.

Presença na Telemedicina

A Internet das Coisas também faz bem para a saúde. A prova disso é o uso de tecnologias que permitem consultas à distância, algo fundamental especialmente em tempos de pandemia.

Além do mais, já é possível contar com os chamados dispositivos “wearables”, conhecidos como vestíveis. Eles consistem em pulseiras e outros adereços que podem ser utilizados até mesmo na própria roupa.

Por meio deles os médicos podem obter dados precisos relacionados com os batimentos cardíacos, índice de glicose, entre outros dados relevantes.

Quando a internet vai além do lar

A IoT também pode ser de grande ajuda para a mobilidade urbana. Graças a ela se torna mais fácil controlar o fluxo de trânsito e também adotar práticas sustentáveis no dia a dia das cidades.

Sobretudo, é nesse contexto que dispositivos móveis, assim como Wi-Fi, bluetooth e outras possibilidades se unem para viabilizar essa conexão.

Isso é um retrato de como a Computação em Nuvem contribuiu para a evolução da era digital. Ela não trouxe benefícios apenas para a questão de sites e aplicativos. Ela também auxilia em outros aspectos do cotidiano por meio da IoT.

Por essa razão, ela pode ser tão útil para a mobilidade urbana, viabilizando um trânsito mais organizado, seguro e ecologicamente sustentável.