Com a legalização dos Fantasy games, a estimativa da Associação Brasileira de Fantasy Sports (ABFS) é de que sejam criadas 5 mil novas vagas de trabalho. O Marco Legal dos Fantasy games está no mesmo estágio do Projeto de Lei 442/1991, o qual legaliza a prática de jogos de azar.

No caso do PL 442/1991, a expectativa é de que a legalização dos jogos de azar crie 600 mil novas vagas de trabalho diretas e 200 mil indiretas. Como ambos os temas envolvem práticas que envolvem jogos eletrônicos, a aprovação de um deles pode servir de incentivo para que o outro também seja aprovado.

Jogos já jogados na internet

Tanto os Fantasy games quanto os jogos de azar já são jogados pelos brasileiros em sites que oferecem esse tipo de entretenimento. No caso dos Fantasy games, eles podem ser jogados em plataformas que permitem o cadastro dos jogadores e depois depósito em dinheiro para que eles possam jogar.

No caso dos jogos de azar não é diferente. Afinal, dentro de cassinos online é possível criar uma conta, depositar dinheiro de verdade e acessar máquinas caça-níqueis, roleta, blackjack, pôquer, bingo, entre outras possibilidades. Como existem muitos sites que oferecem jogos de azar, o brasileiro precisa escolher com sabedoria a plataforma ideal para se cadastrar.

Para quem deseja jogar jogos de cassino na internet, a melhor opção é ler revisões para descobrir qual site é o ideal. Confira algumas opções de cassino online para se familiarizar com esse tipo de entretenimento.

Cenário incerto para 2023

Há muita incerteza quanto à legalização dos Fantasy games e dos jogos de azar para 2023. Afinal, as mudanças políticas fizeram com que as projeções de especialistas fossem atualizadas. Por um lado, a saída de Jair Bolsonaro pode servir como incentivo para que as práticas sejam legalizadas.

Afinal, Jair Bolsonaro disse ser contrário à legalização dos jogos de azar e não ofereceu muitos comentários sobre Fantasy games. Por outro lado, Lula não comentou ser totalmente favorável a ambas as práticas e a organização do Senado Federal, com maioria da oposição, pode ser outro entrave para os avanços legais relacionados aos Fantasy games e aos jogos de azar.

Apesar do cenário incerto, os jogadores de jogos de azar podem aproveitar a experiência online. Isso porque os cassinos online atuam na marginalidade da lei brasileira, a qual não inclui a experiência pela internet com base em empresas que estão sediadas no exterior, o que é o caso da maioria dos sites.

Por isso, há muita expectativa para saber se os Fantasy games serão legalizados, o que melhora as projeções para os jogos de azar.