Nebulosidade sobre o Brasil

Grandes áreas de instabilidade estão ativas sobre o Brasil e deixam muita nebulosidade de chuva em quase todo Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Estas áreas de instabilidade se juntam com uma frente fria que avança pela costa da Região Sudeste e se organizam como uma ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul.

Com o predomínio de ar seco, menos nuvens se formam sobre o Sul do país e na porção leste do Nordeste.

Previsão do tempo para 09/11/2021 – terça-feira

O tempo fica instável em quase todos os estados brasileiros nesta terça-feira, 9 de novembro, com risco de chuva forte e volumosa em vários estados.

As grandes áreas de instabilidade da ZCAS espalham muita nebulosidade e provocam chuva a qualquer hora do dia em quase todas as áreas do Sudeste, do Centro-Oeste e do Norte do Brasil. Há chance de períodos com sol ou apenas o mormaço. Vários estados podem ter chuva forte.

O céu nublado e a chuva predominam no litoral do PR, de SP e do centro-sul do RJ.

Dia de sol e sem previsão de chuva no RS, no sul, centro e oeste de SC, no centro, sul e oeste do PR, no interior de SE, de AL, no agreste de PE e da PB e no interior do RN.

Sol, calor e chuva rápida no CE, no sertão da PB e de PE e no litoral do RN ao norte da BA.

Sol e pancadas de chuva passageiras no norte do PR, no centro-oeste de SP e no extremo sul do MS.

Alertas meteorológicos para 09/11/2021 – terça-feira

Alerta para temporais nesta terça-feira numa grande área do Brasil, que compreende os estados de RO, TO, MT, GO, o DF, o centro, sul, oeste/noroeste de MG, o Oeste e Vale do São Francisco, na BA, no centro-sul do PI e do MA, no centro e leste do AM, em quase todo o PA (exceto no norte deste estado), no extremo norte de SP.

Atenção para chuva moderada a forte, com raios e ventos por vezes fortes no AC, no sul, oeste e norte do AM, no centro-sul de RR, na faixa norte do PA, no norte e leste do MA e do PI, no centro da BA, no leste de MG, no interior do RJ, no norte de SP e centro-norte do MS.

