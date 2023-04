Por Redação, via Jornal do Carro

Um estudo feito pelo site inglês Compare The Market com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirma que o Brasil é o segundo pior país do mundo para se dirigir. Assim, fica atrás apenas da Rússia, último da lista dos piores trânsitos. Mas o ranking aponta outros países difíceis de se trafegar de carro.

O estudo utilizou quatro fatores para determinar quais locais são os piores: o custo de manutenção do carro em relação à renda, o nível de congestionamento das cidades, o índice de qualidade das estradas e o índice de mortalidade no trânsito, por exemplo.

Em primeiro lugar, portanto, está a Rússia. Com o pior índice de conservação de estradas (2,9), bem como o pior percentual de congestionamento (37%), o país é o mais problemático. Além disso, possui uma das maiores taxas de mortalidade do estudo, cerca de 12 mortes para cada 100 mil pessoas, o que contribui para a colocação no ranking.

Brasil vem em segundo lugar

No estudo do Compare The Market, o Brasil ocupa a segunda pior posição do ranking. Fatores como, por exemplo, a baixa qualidade das estradas (3,1) e o alto nível do congestionamento registrados nas grandes cidades (28%) colocam o País numa posição difícil. Além disso, a taxa de mortalidade nas estradas brasileiras (16 a cada 100 mil pessoas) e o alto custo de manutenção em relação à renda (26%) não favorecem a situação dos motoristas.

Em seguida, o ranking continua com México, África do Sul e Irlanda como terceiro, quarto e quinto piores lugares para se dirigir, respectivamente.

Os melhores lugares do mundo para se dirigir

Mas nem só de más notícias se resume o estudo. No sentido oposto, também aponta os melhores lugares para o motorista. Surpreendentemente, o primeiro lugar ficou com um país escandinavo: a Dinamarca. Fatores como a baixa taxa de mortalidade no trânsito (3,7 para cada 100 mil pessoas) e estradas de alta qualidade (5,5) contribuem para a colocação, por exemplo.

Entretanto, ainda sobre o país europeu, o baixo índice de congestionamentos (18%) teve fator decisivo para solidificar sua posição no topo do ranking. Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar, e tem como destaque o baixo índice de engarrafamentos (14%) e o custo de manutenção em relação à renda (13%), que é o menor entre os demais países. Holanda, Portugal e França fecham o “top 5”.

Confira abaixo a lista dos melhores e piores países para se dirigir, segundo dados da OCDE e do site Compare The Market:

Melhores países:

Dinamarca

Estados Unidos

Holanda

Portugal

França

Finlândia

Canadá

Suécia

Alemanha

Austrália

Piores países:

Rússia

Brasil

México

África do Sul

Irlanda

Grécia

Hungria

Polônia

Chile

República Checa