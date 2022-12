Por Redação

Concluída a revitalização de trecho de 14,5 quilômetros da BR-153/TO, entre os municípios de Araguaína e Nova Olinda, no interior do Tocantins. As melhorias atendem ao grande fluxo de veículos que passam pela rodovia federal, considerada uma das principais vias de integração nacional por ligar o meio-norte e a região geoeconômica do centro-sul do país.

No segmento localizado entres os km 149 e 163,5, equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) executaram serviços de microrrevestimento asfáltico a frio com emulsão modificada com polímero. Desde o início da vigência do Plano Anual de Trabalho e Orçamento, em junho de 2021, o Governo Federal investiu mais de R$ 29 milhões na recuperação da BR-153/TO.

No total, o contrato atende um segmento de 292,4 quilômetros da rodovia, que recebem diferentes tipos de serviços, totalizando R$ 59 milhões a serem aplicados até 2024. As intervenções na estrada federal incluem serviços de roçada, limpeza de bueiros e dispositivos de drenagem, bem como recuperação da sinalização vertical e horizontal.

Belém-Brasília

A BR-153, também conhecida por Transbrasiliana e Belém-Brasília, corta oito estados brasileiros — Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul –, chegando até a fronteira com o Uruguai, onde termina. Além da importância econômica, como corredor de escoamento da produção agrícola e industrial, é uma opção para chegar a regiões turísticas como as cidades de Pirenópolis (GO) e Jalapão (TO).

Com informações da Coordenação-Geral de Comunicação Social do DNIT