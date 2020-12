BR-153 interditada | Acidente próximo a Porangatu deixa, pelo menos, quatro mortos

O acidente envolveu três caminhões, um ônibus e uma caminhonete que ficou totalmente destruída. A pista está totalmente interditada e a PRF está no local realizando o controle e orientação do tráfego, bem como o levantamento do local e atendimento do acidente.

por Redação

Conforme a PRF o acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira, 15 e a Polícia Rodoviária Federal encontra-se no local para controlar o tráfego e socorrer os feridos. Informou ainda que o motorista do ônibus ficou preso às ferragens, mas encontra-se consciente.

“Até o momento, as primeiras informações são de que 4 pessoas (possivelmente três adultos e uma criança) que estavam na caminhonete morreram no local. O motorista do ônibus está preso nas ferragens e encontra-se consciente”, informou a PRF de Goiás ao Portal Atitude.

A PRF ainda não informou as origens dos envolvidos e busca definir a dinâmica do acidente e avalia quantas pessoas ficaram feridas.

“A comunicação no local é precária e as informações ainda são preliminares. Assim que recebermos, novas atualizações serão divulgadas”, informou a PRF.