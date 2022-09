Por Wesley Silas

A Ecovias do Araguaia informou ainda que desde outubro de 2021, quando a concessionária passou a executar os serviços iniciais, mais de 425 quilômetros de malha rodoviária (50% do trecho concedido) já foram revitalizados ao longo das rodovias. Entre os serviços realizados, estão também a implantação e recomposição da sinalização do Sistema Rodoviário Anápolis-Aliança do Tocantins.

“Ainda entre essas melhorias, estão mais de 22 mil metros de defensas metálicas recuperadas (98% do previsto para ser entregue, até outubro de 2023); mais de 2.000 placas de sinalização instaladas ou recuperadas (serviço antecipado pela concessionária, cuja obrigação contratual estava prevista para 2023); mais de 1.700 quilômetros de roçadas”, informou ao citar que estas atividades, em um prazo de até dois anos – outubro de 2023 -, deverão elevar o patamar das vias concedidas à Ecovias do Araguaia.

“Somente no Tocantins, entre as obras previstas, está duplicação de 173,98 quilômetros no estado até o fim do contrato de concessão. Até o 5º ano, está prevista a entrega de 44,8 quilômetros do trecho duplicado, além de 27 quilômetros de vias marginais”.

A concessionária esclareceu, ainda, que os investimentos em todo o sistema rodoviário Anápolis-Aliança do Tocantins, composto pelas BRs-153, 414 e 080, no decorrer dos 35 anos de concessão, serão de R$ 14 bilhões.

“Os investimentos em obras totalizarão R$ 7,8 bilhões. Outros R$ 6,2 bilhões são relativos a custos operacionais. Entre os principais investimentos previstos, estão mais de 620 quilômetros de duplicações, o equivalente a 57%, até o 10º ano do contrato de concessão; 27 km de novas faixas adicionais; 16 novos acessos; 144 novos retornos; 42 dispositivos de interseção e passagens inferiores; 6 quilômetros de novas pistas no Contorno de Corumbá (GO)”.

Segundo concessionária, ao longo dos 35 anos de concessão, estão as entregas previstas com foco em inovação pela Ecovias do Araguaia com “desconto de 5% para usuários do pagamento eletrônico; desconto adicional para usuários frequentes; pesagem de veículos em movimento; – 3G/4G nas rodovias (100% do trecho administrado); acesso gratuito para comunicação entre os usuários e o serviço de atendimento da concessionária: sistema integrado com a ANTT e compartilhamento de informações em tempo real; iRAP (International Road Assessment Program) – a concessionária realizará intervenções de melhorias para a segurança viária, conforme a metodologia iRAP, cujo resultado produz uma classificação por estrelas atrelado ao risco de acidentes viários”, informou.