por Wesley Silas

Segundo informações da Batalhão de Polícia Militar Ambiental a apreensão aconteceu após uma denuncia sobre um home que estaria comercializando, ilegalmente, pescado no interior da Ilha do Bananal, onde foi feito o flagrante de 202kg de pirosca em poder de um homem de 37 anos, denominado pelos indígenas (homem branco), no qual informou que o comprador seria da cidade de Porangatu-GO.

O homem foi autuado administrativamente pela equipe ambiental no valor de R$ 6.540,00, confeccionando 01 Termo de Apreensão. “Todo o pescado foi doado para Casa do Idoso de Gurupi e Paróquia Nossa Senhora da Abadia conforme Lei de Crimes Ambientais”, informou o BPMA.