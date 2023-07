por Redação

O clima de confraternização e o respeito dos banhistas com a prevenção têm sido notórios nas praias do Tocantins, nesta temporada. E isso se confirma pelo baixo índice de ocorrências, exigindo pouca interferência dos bombeiros militares, que contribuem com a segurança dos que chegam de todas as partes para curtir o sol, a areia e a água fresca da região.

O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins emprega dezenas de militares nas escalas relacionadas às praias, nos finais de semanas. E os serviços ocorrem de norte a sul do estado, e não tem havido ocorrência de grande vulto.

Parte disso, deve-se ao trabalho dos próprios bombeiros militares, apoiados pelos guarda-vidas civis, que também atuam nas praias e colaboram com a prevenção. “Durante nosso serviço, orientamos os banhistas e os barqueiros para que se mantenham em áreas seguras para evitar acidentes”, explica o cabo Alípio Álvaro França Neves, que comanda a equipe na Praia da Raposa, em Tupiratins.

A Praia da Raposa é uma ilha no Rio Tocantins, cerca de 1.500 metros abaixo do porto da balsa. Segundo o cabo Neves, os fins de semanas têm registrado cerca de três mil pessoas no local. “Temos uma quantidade de bombeiros e GVCs distribuídos nas áreas de banho, que conseguem fazer essa prevenção de forma adequada. Para evitar prejuízo, o banhista precisa respeitar a sinalização”, frisou Neves.

O empresário Luciano Rosa Machado veio de Goiânia pela segunda vez com a família para curtir a Praia da Raposa, e elogiou também a segurança do local. “É uma praia confortável, bem familiar e achei o sistema de segurança bem agradável. Os bombeiros colocam os banhistas e embarcações em seus devidos lugares e é constante a presença deles orientando a todos”, disse.

Dentro da água mesmo, sob o sol do meio dia, a cearense Joelma de Castro, de Fortaleza- CE, ajudava o pai a assar o churrasco de carneiro. Em sua primeira vez na região, ela conta que se sentiu surpresa com a praia e com a segurança. “É uma impressão maravilhosa e a praia é linda. A gente se sente bem com a presença dos bombeiros, se sente segura. É uma experiência maravilhosa”, afirmou.

Outro turista é o autônomo Carlos Batista, que veio de Santarém. Ele se mostrou surpreso com a estrutura da praia. “Aqui tem estrutura maior, delimitação dos bombeiros na área de banho, e em Santarém a gente não vê isso. Principalmente os bombeiros, eles ficam bem visíveis e chamam a atenção. Isso dá segurança e tranquilidade”, afirmou.

Em quatro finais de semanas, apenas uma ocorrência foi registrada pelos bombeiros militares, na Praia da Raposa, com uma idosa com pressão arterial alterada.

Em Pedro Afonso, também na região centro-norte do Tocantins, só o volume de turistas é maior que na Praia da Raposa. A cidade, segundo a Prefeitura, está com cerca de 10 mil turistas por final de semana, lotando a Praia do Rio Sono. E, assim mesmo, a equipe de bombeiros militares tem registrado baixo índice de atendimentos.

Os próprios banhistas reconhecem a importância do bom comportamento e do respeito à sinalização, enquanto curtem o que a praia tem de melhor: água limpa, corrente e fresca.

A assistente administrativa Maísa Ribeiro e o esposo Rychard Azevedo, moradores de Pedro Afonso, elogiaram o trabalho desenvolvido pela corporação.

“Já tinha alguns anos que não havia uma temporada de praia tão esplendorosa por aqui, e a presença dos bombeiros faz com que nos sintamos mais seguros, e seguros em deixar as crianças brincarem e se divertirem, sabendo que tem pessoas que vão protegê-las”, disse Maísa.

Dados oficiais

No primeiro final de semana da temporada, os bombeiros militares não tiveram qualquer ocorrência nas praias onde atuam, apenas as chamadas Prevenções, que são as abordagens para orientações aos banhistas e barqueiros. No total foram 323 atividades dessa natureza.

Já o segundo final de semana teve um índice maior de Prevenções, chegando a 3.980, em 17 praias atendidas diretamente pelo CBMTO.

Crédito: Luiz Henrique Machado/Governo do Tocantins