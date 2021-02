A vítima tem 54 anos e caiu na água sexta-feira, 19, após se desequilibrar e afundar o barco. Também na sexta-feira, 19, em Porto Nacional, outro pescador se afagou no Córrego Água Suja

Por Luiz Henrique Machado

Equipe de bombeiros militares está completando dois dias de buscas ao corpo de um pescador que caiu nas águas do Rio Araguaia, em Couto Magalhães do Tocantins, cerca de 116km de Colinas. Tasso Gomes da Silva, de 54 anos, pescava com um amigo, quando um desequilíbrio levou ao naufrágio do barco e ao afogamento. O amigo nadou para a margem.

O acidente ocorreu sexta-feira, 19, por volta das 16h, conforme informou a 2ª Companhia do 2° Batalhão de Bombeiros Militar, que imediatamente deslocou uma equipe para a região.

Desde que chegou ao ponto onde Tasso desapareceu, a equipe de militares já está há dois dias com as ações de busca. Alguns dos desafios são as chuvas, a água turva e as galhadas em baixo da água.

Porto Nacional

Também na sexta-feira, 19, em Porto Nacional, região central do estado e a cerca de 60km de Palmas, outro pescador se afagou. O caso foi no Córrego Água Suja.

Segundo informaram os mergulhadores da 5ª Companhia do 1° Batalhão, Francisco Jean Costa e Costa estaria pescando ao lado da cabeceira da ponte do Água Suja, quando teria sofrido uma crise epilética e caído no córrego. Seu companheiro de pesca, não possuindo habilidade para nadar e ainda sendo portador de mal de Parkinson, estendeu uma vara para tentar fazer o salvamento, mas não teve êxito.

Os bombeiros mergulharam no local por bom tempo, mas nada encontraram. Buscas foram iniciadas em outro ponto, já nas proximidades da ponte, onde o corpo do pescador foi localizado e resgatado.

O homem estava a seis metros da margem do Córrego, e a cerca de quatro metros de profundidade.