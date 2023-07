Wie könnte eine auch daran, weiterzumachen ein romantisches Date wann sie Erleben Angst? Wir haben diese Frage (und einige|plus einige|und einige|viele|mehrere} andere Personen!) An Dr. Tamar Chansky, Ph.D., Dr. Autor von dem neuesten Leitfaden, für sie Anleitung in Bezug auf dieses schwierig Anliegen.

eH: Grundlegende Zeiten können jeden Nerven rasseln, aber wenn einer ist Betroffen von Angst wirklich etwas sie könnten wollen vermeiden. Wie genau jemand wie diese sogar in die Denkweise gehen an einem romantischen Date?

Dr. Chansky: Zähme die narrative. Es ist regelmäßig sich zu fühlen gestresst in brandneuen Umstände wie Dating, das Wichtigste wäre zu vielleicht nicht verstehen, dass gestresst Empfindung als eines Hinweises auf Schwierigkeiten: mit dir, dem Tag oder dem Interessenten mit gegenseitig; es ist einfach menschlicher Instinkt. Unsere Firma ist dazu verdrahtet, in Situationen, in denen wir es können, mit äußerster Vorsicht fortzufahren ‘t|wir können nicht|wir können nicht} prognostizieren das Ergebnis – und besonders {in jenen |, wenn es darum geht zu jenen Situationen, in denen wir glauben, wir könnten es tun, würden wir möglicherweise verletzt werden. diejenigen, die nach oben oder unten dreht.

Erlaube dir ein Geschenk. Statt Eingehen jedes Zeit mit all dem {Denkweise|Mentalität|Haltung|Ausblick|Denkweise|von Denken Sie daran, dass Sie müssen, dass Sie müssen, dass Sie eine wahre Liebe heute Abend, ausführen eine Erwartung Verjüngungskur: Stellen Sie sich eine Figur vor jederzeit es lohnt sich, vielleicht nicht der Test von sind ob du liebenswert bist. Es ist einer Daten Punkt, was alles ist. Während das groß Bild bist du sollten finden wirklich lieben und Gesellschaft, den schnellen Ziel innerhalb betrachten wird hook up. Es wird Sie nicht verhexen sollten Sie sich entscheiden loslassen the major Zweck, ganz im Gegenteil: es wird entlasten Sie bis zu auftauchen, beachten schätzen. Anstelle von am Ende gezogen ungefähr von dem kreative Vorstellungskraft was sein kann sich bewegen schnell und wütend, eilen voraus, untersuchen dies und daher, nimm die Minute. Nutze deine wahre Neugierde die Person zu erfahren die Person gegenüber von dir. Vorbereitung uns für alle unbekannt geht sein versorgen uns mit Schnellfeuer “Was wäre wenn”. Die Sache ist, die “Was wäre wenn” sind tendenziell mehr ein Spiegelbild von gemeinsamen Reaktion auf die unbekannte als zu den Details in Ihrem Leben haben werden. und wann immer du beginnst sich vorzustellen – genau wie ich?, Sagen wir ängstlich Verkabelung reagiert auf Angst.

Ohne Mach dein Pre-Game-Huddle der Worst-Case Umstände unterstützt; execute möglich überprüfen. Ändern Sie die Anliegen von “stellen Sie sich vor, wenn?” zu “etwas verstehen?” Vorbereiten Listen neben auf {einem Stück|etwas|einem|Stück|eines|Artikels|Bericht. In der ersten Spalte, notieren die Sorgen, in zweite Zeile ansehen, notieren die Details. Als Beispiel kann Ihre Angst state: sagen wir, dass sie mich mich genauso mag wie mich? Stellen Sie sich vor, wir haben nichts in Übereinstimmung? Sagen wir Ich niemals treffen irgendjemand? Stellen Sie sich vor, ob wir werden alleine? Während die Details scheinen: Wir haben Interessen, Wir haben was sprechen, dass wir kümmern uns um. Selbst im Ereignis sie vielleicht nicht darüber nachzudenken jedes kleine Ding wir sagen, Wir waren sehr wahrscheinlich zu entdecken ein paar Dinge scheint so. Es ist nur die Angst Sprechen. Es macht uns fühlen wie wir haben nichts. Kann nicht bleiben bei dieser allerersten Idee – bewegen weiter zu Realität: du hast wirklich viele zu sagen. Hier sind drei Vorschlägen zu zu führen erstelle:

Das, was dein Zwölfte Klasse einem Kumpel erzählen über das Thema. ” Bild an einem Date. Beseitigen Sie die Druck und Erwartungen. Es gibt kein Geheimnis “richtig” Gespräch.

Denken Sie daran, wie eine Diskussion, des Wohlstands von ein romantisches Date ist tatsächlich ein 50-50 Gelegenheit. Es geht um Chemie. Sei nicht lebenswichtig für dich selbst. Wenn entdecken Stille, die Pflicht mit Ihrem Tag. statt erhalten entgleist mit ängstlich nachdenken die Methode, die Sie dazu neigen unzureichend oder langweilig oder wie Sie nicht halten ein Gespräch gehen, umdrehen, wiedervereinigen auf dem richtigen Weg: zusammenarbeiten um es zu schaffen bedienen.

Wenn Sie unbequem – sagen es – es wahrscheinlich ist, dass die andere Person fühlt der gleiche Weg und durch Scherz über irgendetwas davon, dies ist der Weg du wirst definitiv neue Freunde finden gemeinsam. Wenn es nicht funktioniert, {funktioniert es nicht | funktioniert nicht im Allgemeinen nicht, es ist alles. Es tut nicht suggeriert der Schlussfolgerung der Planet. Es ist nur dieses 1 Zeit; es ist nicht wirklich das Ende Dating.

eH: {Wie können Sie|wie können Sie|die Einsätze für Matchmaking senken?

Dr. Chansky: Sie sollten nicht betreten ein Romantiker Datum überzeugt, dass der Tank {tatsächlich|leer ist, das Schrank ist blank; get stock von wer du wirklich bist. Auch wenn Sie, es ist wichtig, das zu verstehen dennoch viel du möchtest mehr Liebe und Gesellschaft in deinem Leben , du bist lebst dein Leben vor diesem Tag und du wirst dies um zu arbeiten es.

Holen einen Moment notieren vier oder fünf Dinge, die Sie schätzen einer Menge über sich selbst daher die Dingen anderen tatsächlich gesagt, dass sie es schätzen über dich. Normalerweise bringst die Talente mit dir überall du entscheidest dich zu gehen, aber du wirst du fühlst viel mehr selbstbewusst sowie Bequemlichkeit {wenn Sie|wann immer Sie|einmal Sie|sobald Sie Ihr Bewusstsein dieser Fähigkeiten mitbringen.

eH: können Sie sich vorstellen Dinge funktionieren nicht beiseite, weiter wie genau eine handhaben?

Dr. Chansky: Denken Sie daran, Sie können nicht Griff in das Endergebnis von einem gemeinsamen Abend. Du kannst nicht zu versichern wird am Ende sein fantastisch und … wichtig … das ist nicht eine Reflexion dich. Achten Sie auf Sein Ihr Selbst. Die andere Person hat Verpflichtung kommt zu Biochemie auch. Natürlich, wenn es nicht da, es ist wirklich nicht jemandes Mangel, es ist nur vielleicht nicht hier wird die Wahrheit gesagt. Das kann sein entmutigend, aber es ist notwendig, das Disziplin, um Widerstand Zusammenkommen unbegründet Details für genau warum Umstände nicht.

Genau wie eine gemeinsame Nacht stellt sich heraus ist nicht ein Ausdruck über Ihre Datierbarkeit oder Liebenswürdigkeit, es geht mehr um Biochemie und Chemie ist eine Zweiwege Straße. Starten mit dem gleichen Vorsicht bei der Interpretation des Endergebnisses weil getan, um in den Situation einzutreten sowieso. Du solltest nicht Liebe, aber ich bin sicher das ist nur ein Sinn, ich vor kurzem nicht entdeckt Person für meine Situation aber. Ich bin erlebe wie da ist etwas falsch mit mir, aber ich bin nur wirklich verärgert jetzt. Ich war zufällig nicht erleben wie es gab eindeutig etwas falsch neben mir bevor ich suchten {auf dem|in|von|in Bezug auf|in|während|Ausgehen. Ich bin nur verletzt. Diese neutralen Änderungen nicht nur lassen Sie sich fühlen viel, aber sie sind tatsächlich die genaue Geschichte von was tatsächlich findet statt.

eH: warum immer mehr Menschen zu sein wirklich erfolgreich innerhalb ihrer Jobs, (cool, ruhig und positiv über dieses besondere Gebiet), aber verheerendes, ängstliches Durcheinander geht Begriffe von Online-Dating und Interaktionen?

Dr. Chansky: Sie haben gelernt in deinem Leben an deinem Arbeitsplatz du kontrollierst alle bereiche {und zu|und auch zu|auch zu|und |, um deinem instinkten zu vertrauen wann du einkaufen Optionen und Optionen, nicht nachdenken – wenn ich nicht bekomme, ich bin erledigt für. Wegen des gleichen Tokens, gehe in Internet-Dating vorbereitet für optimistische Kommunikation, statt für Ablehnung. Wenn Sie Ablehnung Klingeln {in Ihren|inneren|inneren Ohren wann Sie bewegen in das Café, genau wie werden Sie bemerken was passiert? Dein Großes Datum nicht benotet dich mit ein roter Stift und eine Zwischenablage (natürlich, wenn sie sind wirklich, alarmieren den Kellner für jeden zu prüfen!) Das ist nicht was sie wollen werden tun; sie sind suchen wirklich Liebe auch. Wenn du verstehst?

Dr. Chansky: {Der beste Weg, um|die einfachste Methode zu|dem einfachsten Weg zu|dem ultimativen Weg zu|dem einfachsten Weg, um {verwalten Stress und Angst wird nie sein Angst davor. jedes Mal, wenn Sie {erwarten,|bereit zu sein|zu erwarten, werden Sie sich voraussichtlich etwas ängstlich fühlen nervös, gestresst durch Überlegen – Was ist völlig falsch neben mir? Warum ist, dass dies geschieht? Stattdessen, nimm einige langsame starke Atemzüge und sage dich selbst das ist normal ist, viele Menschen auf der ganzen Welt dazu neigen fühlen das gleiche Ding wenn du jetzt bist, sehen, ob möglicherweise gemischt damit daraufhin Angst um was könnte gehen falsch ist tatsächlich einer Gebühr ling von Vergnügen, Neugier in zusätzlich zu Aufregung in der Wahrscheinlichkeit von genau was könnte angemessen sein .

