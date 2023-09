Bastidores Agrosoja: Laurez e Gaguim mostram que estão em sintonia visando 2026; abertura contou com vários pré-candidatos a vereadores e prefeitos da região

da redação

A abertura da Agrosoja em Cariri ficou marcada não só com um bom público, como também na presença maciça de vários pré-candidatos da região ao cargo de vereador e prefeito para 2024. Muitos tirando selfies e mostrando aos seus futuros e pretensos eleitores que estão presentes em eventos do sul do Tocantins.

Outro fator que chamou a atenção foi a presença do vice-governador Laurez Moreira e a do deputado federal Carlos Gaguim, ambos foram vistos sempre juntos , um ao lado do outro, mostrando que realmente poderão caminhar juntos em 2026, como já anunciado por Gaguim no aniversário do deputado Eduardo Fortes no último final de semana ao anunciar Moreira como seu candidato ao governo e ele sua pretensão ao senado.

O evento ainda contou com a presença dos deputados estaduais Eduardo Fortes, Gutierres Torquato e Nilton Franco.