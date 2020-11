Banco da Amazônia inaugura primeira Unidade de Microfinanças de Gurupi

O Amazônia Florescer é o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO- do Banco da Amazônia que tem por missão: Proporcionar aos empreendedores urbanos e rurais da Amazônia Legal, o acesso aos serviços microfinanceiros, com metodologia diferenciada, possibilitando-lhes o fortalecimento de suas unidades produtivas com geração de emprego e renda. A inauguração da “Primeira Unidade de Microfinanças do Município de Gurupi/TO”, ocorreu na sexta-feira, 06 de novembro/2020 no Di Napoli Plaza Hotel.

por Redação

O Banco da Amazônia em parceria com AMAZONCRED, possuem uma rede de 13 (treze) unidades de microfinanças urbanas, localizadas nos estados do Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre Amapá e Tocantins. Atendendo ao longo de nossa história mais de 330 mil empreendedores populares, com aplicação de mais de 600 milhões de reais.

O Banco da Amazônia é apontado como uma experiência bem sucedida de atuação com MPO, e a Amazoncred está no rol de uma das melhores operadoras de MPO do Brasil. Atendendo uma perspectiva do Estado Brasileiro, da região Amazônica e da sociedade, estamos expandindo o Programa Amazônia Florescer gerando mais oportunidades, renda e emprego e inclusão social, para o Estado do Pará.